Dönüşen çağa ayak uyduran ve bir dijital atılım başlatarak pek çok yeniliği hayata geçiren Fenerbahçe Spor Kulübü, bir ilke daha imza atıyor. Dijital sanata yatırım yapmak isteyenler için Vakt-i Fener tablosunun en önemli iki parçasını NFT (Non-Fungible Token) olarak satışa sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe USA Derneği’nin, ‘Cumhuriyetimizin Işığında 100 Yıl Gururla’ teması ile 7 Ekim tarihinde düzenleyeceği Geleneksel Fenerbahçe Balosu’nda Fenerbahçe için bir ilk hayata geçiyor.

VAKT-İ FENER TABLOSU NFT OLUYOR

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Fenerbahçe USA Derneği’nin ortak çalışmalarıyla hayata geçen, New York’ta yaşayan mix medya/kolaj konsept sanatçısı Burak Karavit çalışması olan sanat eseri Vakt-i Fener’in 2 önemli parçası açık arttırma ile NFT olarak satışa çıkıyor.

‘Tarihin Sanatı’ olarak kabul edilen; gelecek nesillere Fenerbahçe tarihini aktaran bir görsel atlas niteliğinde olan Vakt-i Fener’in, Fenerbahçe logosunun 5 aşamalı geçiş yaparak Atatürk portresi ve 103 gollü şampiyonluğumuz gibi iki önemli parçasının Fenerbahçe USA Derneği’nin düzenleyeceği baloda NFT olarak satışa çıkacak olması, dijital sanat kavramının spor dünyasındaki yansıması olacak.

Vakt-i Fener eserinin iki önemli parçasına sahip olmak isteyen Fenerbahçelilerin özel bir ilgi ve talebiyle karşılanması beklenen NFT’lerin satışından elde edilecek tüm gelir bu özel akşamda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aktarılacak.