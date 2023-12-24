Süper Lig’de Galatasaray’ı konuk eden Fenerbahçe, ezeli rakibiyle golsüz berabere kalırken 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan daha sonra Trabzonspor ve Adana Demirspor müsabakalarında puan kaybeden Fenerbahçe, sırasıyla Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş ve Kayserispor maçlarında hanesine 3 puan yazdırdı. Derbi öncesi 43 puanla liderlik koltuğunda bulunan sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılarla golsüz berabere kalmasıyla 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

İki takım da puanını 44’e yükseltirken, Fenerbahçe averajla liderliğini sürdürdü.

Bu sezon ikinci kez gol atamadı

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

Derbi öncesi oynadığı 16 lig maçının 15’inde rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, bu sezon ikinci kez sahadan gol atamadan ayrıldı. Ligin 12. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, derbide de aynı skorla sahadan ayrıldı.

Kaynak: iha