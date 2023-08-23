2.ligde şehrimizi temsil eden İnegölspor, Fenerbahçe’de forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Erkan Arda Çağdaş’ı 1 yıllığına kiraladı.

Uzun yıllar Fenerbahçe altyapısında mücadele eden Erkan Arda Çağdaş, geçtiğimiz sezon profesyonel yapılarak A takıma dahil edilmişti. U-19 Milli takım formasını da terleten genç yıldız, yeni sezonda İnegölspor’un formasını terletecek.

İNEGÖLSPOR’A CİDDİ FAYDALARI DOKUNACAK

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Barış Tanrıkulu, Fenerbahçe’nin gelecekteki yıldız adaylarından 2004 doğumlu Erkan Arda Çağdaş ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi imzaladıklarını belirterek, “Fenerbahçe’nin gelecekte çok şey beklediği Erkan Arda Çağdaş’ı 1 yıllığına kiralamış bulunmaktayız. Arda geçen yıl Fenerbahçe’de profesyonel olmuş ve 2026 yılına kadar sözleşme imzalanmıştı. İnşallah İnegölspor’umuza ciddi faydaları dokunacak. Kaliteli bir oyuncuyu transfer ettiğimize inanıyoruz. Anlaşmanın hem Arda kardeşimize hem de kulübümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”dedi.

İNEGÖLSPOR BÜYÜK BİR CAMİA

Erkan Arda Çağdaş ise İnegölspor’a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, “Benim ilk transferim. O yüzden çok Heyecanlı ve mutluyum. İnegölspor’a geldiğim için çok mutluyum. İlk transferimin İnegölspor olması benim için çok ayrı. Çünkü çok büyük bir camia. Elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah çok iyi bir sezon geçireceğiz ve takımı hak ettiği yerlere getireceğiz.”ifadelerini kullandı.