Bursa’nın Nilüfer ilçesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölge çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kontrol altına alındı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi’nde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Anız yangını şeklinde çıkan yangın kurumuş otların hızla yanmasından dolayı ormana sıçradı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Ormanlık alanda ekiplerin müdahalesi devam ederken yetkililer tarafından soğutma çalışmalarına başlandığı bildirildi.