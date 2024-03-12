Sakarya ile Düzce’de pazarcılık yapan ve işine kattığı müzikli şovlarla vatandaşları kendine hayran bırakan fenomen pazarcı, hayali olan şarkı klibini esnaf arkadaşlarının kendi aralarında topladığı parayla çıkardı.

15 yıldan beri pazarcılık yapan Mevlüt Akın, tezgahın başında söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen oldu. Videoları 1 milyonun üzerinde izlenen ve 500 bin takipçisi bulunan Akın, vatandaşlardan tam not alıyor. Pazarcılık mesleğindeki müzikli şovlarla çekilen amatör görüntüleriyle sosyal medyada ünlenen Akın, hayalini ilk single’ı ile taçlandırdı. Esnaf arkadaşlarının kendi aralarında topladığı parayla klibini çıkaran Akın’ın şimdiki hedefi ise kendi sözleriyle yazdığı şarkısına klip çıkarmak. Pazarda tezgahtarlık yapan Semra Savaş, “Mevlüt ile komşuyuz onun adına sevinçliyiz. Arkadaşımız, komşumuz. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor memnunuz. Vatandaşlar Mevlüt’ü çok seviyor. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor kendi çapında bence başarılı” dedi.

“Ekmek paramı kazandığım illerde klibimi çektim”

Hayali olan klibini pazarcı arkadaşlarının kendi aralarında topladığı parayla çıkaran fenomen pazarcı Mevlüt Akın, “15 senedir pazar işi yapıyorum ve bu işi yaparken kendimce uydurduğum sözleri ritme dökerek insanları hem oynatıyorum hem eğlendiriyor hem de güldürüyorum. Benim bir hayalim vardı klip yapmaktı profesyonel bir şekilde ama maddi durumum iyi olmadığı için yapamıyordum. Pazarcı arkadaşlar kendi aralarında para toplayıp bana destek oldu. Şu anda klibim çıktı ve güzel bir izlenim alıyor. Sosyal medyada bayağı bir kitlem, takipçim var. Zaten tanınıyorum insanlar paylaştığım videoları izliyor ve beğeniyor, çok güzel yorumlar alıyorum. Şimdi klibim de çıktı, mutluyum. Ekmek paramı kazandığım illerde klibimi çektim. Çok doğal ve çok samimi bir klip oldu. Halktan insanlarla beraber çektim. Bilinen bir şarkıya kendimce uydurduğum sözleri de ekledim. Şimdiki hayalim ise kendi bestelediğim şarkıları klibe çevirmek. Klip çıkardım diye de işimi bırakmayacağım, pazarlarıma devam edeceğim. İnsanları hem eğlendirip hem de güldürmeye devam edeceğim. Çünkü klip de çıkarsam hani sanatçı da olmuş olsam, benim ekmeğim, pazarlar, pazarlarda ekmeğimi kovalamaya, kazanmaya devam edeceğim. İnsanlardan isteğim izlesinler, güzel yorumlar alıyorum zaten destekleri bekliyorum” diye konuştu.