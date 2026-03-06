Ümraniye'de yapımı tamamlanan Hacı İsmail ve Zehra Alkılıç Camii, düzenlenen törenle dualar eşliğinde açıldı. Etkinlikte konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 'Çok şükür Ümraniye'mizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımız son derece iyi gidiyor' dedi.

Ümraniye Belediyesi ve bağışçıların katkılarıyla Şerifali Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hacı İsmail ve Zehra Alkılıç Camii, düzenlenen törenle birlikte ibadete açıldı. Törende protokol tarafından yapılan konuşmaların ardından dualar edilirken, kurdelenin kesilmesinin ve mehter töreninin ardından vatandaşlar camide ilk cuma namazlarını kıldı.

'Bu Ümraniye'deki 22'nci camimiz oldu'

Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, hayır sahipleri sayesinde yeni bir camiyi vatandaşlara kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, 'Ümraniye'de Ramazan-ı Şerif çok güzel gidiyor. Bu sene Ramazan bir başka, gençlerle daha da başka. Ümraniye'deki çalışmalarımızla birlikte bir tane ana camimiz olacak; çok büyük ve yapımı devam ediyor. Bunun dışında 22'nci camimiz oldu burası, Allah razı olsun. Bir taraftan hayır sahipleri bir taraftan belediyemiz camileri yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Çok şükür Ümraniye'mizde okullar ve camiler yönünden, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımız son derece iyi gidiyor' ifadelerine yer verdi.

'Başta hayır sahipleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'

Ümraniye'de Ramazan etkinlikleri kapsamında pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldırım, 'Ramazan da çok iyi gidiyor, akşamları Ümraniye'deki lise öğrencileriyle iftar yapıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi ziyaret ediyoruz, camilerimizi ziyaret ediyoruz. İftardan sonra bazı camilerimizde Enderun teravihi kılınıyor. Camilerimizi ancak 'Allah'a iman edenler, zekatını dosdoğru verenler ve namazını dosdoğru kılanlar yapabilir' diye buyururlar; onun için başta hayır sahipleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Kadir Gecesi'ni de ihya eder ve Ramazan Bayramı'nı hep birlikte kutlarız inşallah' şeklinde konuştu.