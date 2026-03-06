Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nün Lale Adası girişinde, Ayvalık Belediyesi'ne ait Duba Plajı önünde, 10 ATU 131 plakalı otomobil ile içinde Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi'nin 5 öğrencisinin bulunduğu 17 ES 184 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada, Ege Hurus ve Akif Eren Gül ağır olmak üzere 6 kişi yaralanmıştı.

Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ege Hurus aynı gün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, ağır yaralı olan arkadaşı Akif Eren Gül ise Balıkesir'deki bir hastaneye sevk edilmişti.

Kan ihtiyacı bulunan Gül için Ayvalık halkı adeta kenetlenmiş ve nadir bulunan AB rh negatif grubu kan çok kısa bir süre içerisinde temin edilmişti.

Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Lisesi 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Hurus'un ardından, aynı okulun öğrencisi olan arkadaşı Akif Eren Gül'ün de hayatını kaybetmesi ilçe halkı tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.