SUBÜ Ferizli MYO Akademik Kurul Toplantısı yeni binaya taşınılması ve öğrencilerin adaptasyonu ana gündemiyle gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu’nda 2023-2024 Akademik Yılı Güz Yarıyılı öncesi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Ferizli MYO’nun tahsis edilen yeni binasına taşınması ve öğrencilerin adaptasyonunun ana gündem maddesi olduğu toplantının başkanlığını Müdür Doç. Dr. Aslan Çoban yaparken, akademisyenlerin tamamı toplantıda yer aldı. Çoban, 2 Ekim’de başlayacak Güz Yarıyılı’na tadilatı devam eden yeni okul binasında başlamayı hedeflediklerini söyleyerek, eğitim-öğretimde asla aksama olmayacağını ifade etti.