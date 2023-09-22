Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Sprey seni çağırıyor" sloganıyla bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Bursa Grafiti Şenliği'ne ev sahipliği yapacak. 8 Ekim Pazar günü, Hüdavendigar Kent Parkı'nda gerçekleşecek bu etkinlik, grafiti tutkunlarını bir araya getirecek.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa şehrindeki trafo binaları, istinat duvarları ve köprülü kavşakları sanat eserlerine dönüştürmek amacıyla harekete geçti. Şimdi ise 2. Bursa Grafiti Şenliği ile şehirdeki duvarları renklendirmeye hazırlanıyorlar. "Sprey seni çağırıyor" sloganıyla düzenlenecek olan şenlik, Hüdavendigar Kent Parkı'nda taşınabilir pano sistemiyle gerçekleşecek ve muhteşem bir renk cümbüşü sunacak.

Etkinliğe katılacak olan profesyonel ve amatör grafiti sanatçıları, şehirdeki duvarlara renk katma fırsatı bulacaklar. Bu sanatsal yolculuğa katılmak isteyen herkes, 5 Ekim Perşembe gününe kadar https://beyazmasa.bursa.bel.tr/WebBasvuru/grafitibasvuru#/ adresindeki başvuru formunu doldurmalıdır. Belediye, sprey, boya ve diğer malzemeleri karşılayarak sanatçılara destek olacak.

Şenlik, vatandaşlar için katılım açısından daha serbest bir atmosfere sahip olacak. Form doldurmaya gerek olmayacak ve akşam saat 18.00'e kadar devam edecek olan etkinlik, katılımcılara keyifli bir hafta sonu geçirme fırsatı sunacak.