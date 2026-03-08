SASKİ tarafından hazırlanan projede, bölgenin zemin yapısı ve kullanım yoğunluğu esas alındı. Toplamda 5 bin 550 metrelik hattın 4 bin 275 metrelik ana taşıyıcı bölümü beton borulardan, esneklik gerektiren bin 275 metrelik bağlantı noktaları ise polietilen borulardan oluşacak. Altyapı sistemi; 104 adet muayene bacası, parsel bacaları ve bir adet paket terfi merkezi ile desteklenecek.

'30 yıllık ihtiyacı karşılayacak'

Projeye dair teknik bilgiler veren SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, mahallelerin altyapı ağlarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, 'Ferizli Değirmencik Mahallemiz için hazırladığımız 5 bin 550 metrelik projemizle bölgenin önümüzdeki 30 yıllık ihtiyacını karşılıyoruz. Atık su yönetiminde verimlilik hedefiyle hareket ediyoruz. 10 Mart'ta gerçekleştireceğimiz ihalenin ardından saha çalışmalarına hızla başlayacağız' dedi.