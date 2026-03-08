SUBÜ Ziraat Fakültesi'nin katkılarıyla özel olarak hazırlanan sukulentler, Rektör Sarıbıyık'ın kaleme aldığı tebrik notu eşliğinde kadın personellere ulaştırıldı. Etkinlik kapsamında üniversitenin her birimindeki kadın çalışanlar ziyaret edilerek günün anlam ve önemine dikkat çekildi.

'Üniversitemizin gelişimine değer katıyorlar'

Yayınladığı mesajda kadınların toplumsal ve akademik hayattaki rolüne vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, şu ifadeleri kullandı: 'Üniversitemizin gelişim yolculuğunda; bilgi, emek ve üretimleriyle değer katan, toplumsal hayatta iz bırakan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutlarım. SUBÜ ailesi olarak kadın çalışanlarımızın başarıları ve katkıları bizler için her zaman büyük önem taşımaktadır.'