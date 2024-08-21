Bölgesel Amatör lig Bursa temsilcilerinden Fethiye İdman Yurdu 2024-2025 sezonu ilk çalışmasını tesislerinde gerçekleştirdi.

Kurduğu kadro ile bu sezon 3.ligi hedefleyen Bursa temsilcisi teknik direktörü Nedim Vatansever'in nezaretinde ilk çalışmasını yaparak sezona merhaba dedi.

2024-2025 sezonunda 3.ligi hedefleyen Abdullah Aksoy başkanlığındaki yönetim kurulu sportif direktörlüğe tecrübeli isim Ali Selçuk'u getirdikten sonra teknik direktör Nedim Vatansever'e de takımı emanet etti. Nedim Vatansever'in yardımcılığını Mehmet Ayaz yapacak, kaleci antrenörü Tamer Coşkun, Kondisyoner ise Ahmet Uğla oldu.

Fethiye İdman Yurdu iç transferde; kaptanları Mahmut Güleç ve Osman Demir, İlker Ekim, Muhammet Furkan Keskinoğlu, kaleci İbrahim Meriç, Hüseyin Erden, Mehmet Kutlu, Ali Osman Ünal ile tekrar anlaştıktan sonra dış transferde de önemli isimleri kadrosuna kattı. Şampiyon olan Nilüfer Belediye fk kadrosundan, Bal'ın en çok gol atan 3 futbolcusundan birisi olan Sinan Yıldırım'ı, başarılı kaleci Faruk Polat'ı (mondi), stoper Cantürk Güngör, sol bek Yunus Emre Çabuker, sağ bek Kadir Yiğit gibi önemli 5 ismi kadrosuna kattı. Mustafakemalpaşaspor Belediye'nin kaptanı orta saha Cihat Kahraman, Talasgücü Belediyespor'dan Ertuğrul Yıldırım, Edirnespor'dan Mustafa Acun, Uşak'dan Yusuf Cebeci, Muğlaspor'dan Bal'da 4 şampiyonluk yaşamış Hakan Çorlak, Somaspor'dan genç yetenek Ersel Ayberk Karaca, Görükle ipekspor forması giymiş Ahmet Zeki Barlas, genç futbolcular Arda Şahin, Latif Aklan, Emir Kaya ve Emrah Yelbey'i kadrosuna katarak güçlü bir kadro oluşturup 2024-2025 sezonunda şampiyonluk hedefliyor.

Fethiye İdman Yurdu 4 Eylül tarihine kadar çalışmalarına tesislerinde devam ettikten sonra 12 günlük Kayseri Erciyes kampıyla lige hazırlanacak.