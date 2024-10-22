İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ elebaşının ölümü sonrası, sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca sosyal medya hesaplarının yakın takibe alındığını kaydetti.

FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır. Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında" ifadelerini kullandı.