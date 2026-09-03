Liderliğini İsmail Atız’ın yaptığı Bahçelievler ilçesi başta olmak üzere Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde, ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘uyuşturucu ticareti’, ‘fuhuş’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ gibi suçlara karıştıkları tespit edilen ‘Casperlar’ suç örgütüne yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, çocuk şüphelilerin 3 maktul ve 28 mağdura yönelik 22 eylem gerçekleştirdiği belirlendi. Olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 30’u tutuklu toplam 51 çocuk şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 167 sayfalık iddianamede, kişilerin müştekileri tehdit ettiği mesajların görsel materyallere yer verildi. Öte yandan iddianamede, örgüt üyelerinin müştekilerin telefonlarına gönderdiği tehdit içerikli mesajlar da yer aldı.

Kadın üyelere baskı yaparak, Daltonlar suç örgütü üyesini öldürttükleri anlatıldı Hazırlanan iddianamede, birçok eylem talimatının doğrudan örgüt lideri İsmail Atız tarafından verildiği vurgulandı. İddianamede, örgütün 22 Ocak 2025 tarihinde Sezer Kaya isimli şahsın öldürülmesi olayında Ayaz Kardeşler suç örgütü ile ortak hareket ettiği anlatıldı. İddianamede, örgütün Daltonlar suç örgütü üyelerine ait hücre evlerine üzerlerinde GPS cihazı bulunan kadın örgüt üyeler gönderdiği aktarıldı. Örgütün, kadın üyelere baskı yaparak, Daltonlar suç örgütü üyelerinden Sezer Kaya isimli şahsı öldürttükleri diğer üyelere de silahlı saldırı düzenledikleri ve bu saldırıyı sosyal medya hesaplarından paylaştıkları aktarıldı.

Eylemleri 15-25 yaş arası sosyo-ekonomik olarak dar gelirli, çocuk ve gençlere yaptırdıkları belirtildi Örgüt üyesi şüpheli İsmail Göleli’nin örgütün korkutucu gücünü hissettirmek amacıyla adli süreçteki çocukları azmettirdiği iddianamede vurgulandı. Örgütün, eylemlerini özellikle 15-25 yaş arası sosyo-ekonomik olarak dar gelirli, ailevi fiziksel ve ruhsal sorunlar etkisinde kalan çocuk ve genç yaştaki örgüt üyeleri aracılığı ile yaptırdığı ve söz konusu örgüt üyelerinin motivasyonunu yurt dışında lüks yaşam, para, uyuşturucu, lüks otomobillere ve motosikletlere ulaşım gibi vaatler ile sağladıkları iddianamede belirtildi. Örgütün lider ve yönetici kadrosunda bulunan şüphelilerin, örgüte yeni katılan üyelerini "GENÇLERİ, KARDEŞLERİ" olarak adlandırdıkları ve örgüt içerisinde önemli bir konumda olduklarını hissettirmeye çalıştıkları aktarıldı. İddianamede, ‘Casperlar’ suç örgütüne CİMER üzerinden çok sayıda ihbar yapıldığı da anlatıldı.

Çocukların, lüks yaşamın etkisinde kalarak örgüt içerisinde yer almaya başladıkları aktarıldı İddianamede, adli süreçteki çocukların eylemlerde kullanıldığı, yürütülen soruşturma kapsamında 51 adli süreçteki çocuğun eylemlerde yer aldığı veya eylemlerde yer almasa dahi örgütle irtibatının bulunduğu anlatıldı. İddianamede, aile bağları zayıf olan çocukların suç örgütleri tarafından kullanıldığı, örgüt lider ve yöneticilerinin çocuk nezdinde ön plana çıkmaya başladığı aktarıldı. İddianamede, üyelerin örgüte kazandırmak istedikleri çocuklara ve genç bireylere "sen bizim kardeşimizsin" gibi söylemlerde bulundukları belirtildi. Örgütün kendilerine katılmak istedikleri çocuklara yemek ısmarladığı, sosyal aktivitelere davet ettiği ya da para vererek ilgi gösterdikleri anlatıldı. Öte yandan örgütün sosyal medya üzerinden çocukları propaganda paylaşımlara maruz bıraktığı, çocukların, motorların, paranın ve lüks yaşamın etkisinde kalarak örgüt içerisinde yer almaya başladıkları anlatıldı. Örgütün bu tutumu sonucunda çocukların saygı gören karizmatik bir kişiliğe büründüğü iddianamede belirtildi. İddianamede, ekonomik şartları yetersiz mahallerde yaşayan çocuklara gerçekleştirdikleri eylem karşılığında 10 bin ile 50 bin arasında para verileceği yönünde vaatlerde bulunulduğu ancak ifadeleri alınan çocuk şüphelilerin ifadelerinde vadedilen paranın örgüt lider ve yöneticilerince verilmediği aktarıldı.

Şüpheliler hakkında değişen oranlarda hapis cezası Hazırlanan iddianamede, adli süreçteki çocuk şahıslar hakkında, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘örgütün veya amacının propagandasını yapma’, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘mala zarar verme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ başta olmak üzere toplam 17 suç yönünden değişen oranlarda hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.