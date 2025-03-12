Avrupa yapılanmasının temelini oluşturan ülkelerden biri İngiltere. FETÖ firarilerinin, oturum ve vatandaşlık alabilmek için Londra’da aynı adresler üzerine yüzlerce şirket açtıkları İngiliz hükümetinin kayıtlarında yer alıyor.

FETÖ'nün 90'lı yıllardan itibaren giderek büyüyen bir yapılanmaya sahip olduğu İngiltere, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden önce çeşitli örgüt yöneticilerinin de kaçtığı ülkelerden biri oldu.

KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı firari FETÖ'cü Mustafa Yeşil, Koza Altın'ın eski patronu FETÖ firarisi Akın İpek, örgütün Kuzey Irak imamı olan Talip Büyük, FETÖ'nün gizli kasası ve iki numarası olan Mustafa Özcan ve orağı Ali Çelik, Bank Asya'nın eski genel müdürü Ahmet Beyaz gibi FETÖ'nün önde gelen isimleri de İngiltere'ye firar edenler arasındaydı.

İngiltere'de bu isimler haricinde çok sayıda vatandaşlık ve oturum izni almış FETÖ'cü var. Peki İngiltere'ye her giden bu kadar kolay vatandaşlık ve oturum alabiliyor mu?

İngiltere'de 200 bin sterlin değerinde yatırım yaparak "girişimci" ya da 2 milyon sterlin değerinde yatırım yaparak "yatırımcı vizeleri" ile 45 günde oturum hakkı elde edilebiliyor. 6 yılın sonunda ise yatırım yapanlar İngiltere vatandaşı olma hakkına sahip olabiliyor.

Londra'ya firar eden FETÖ'cüler de İngiltere'nin "girişimci"lik üzerinden oturum ve sonrasında da vatandaşlık alabilmesini fırsata çevirdi. Firari örgüt yöneticileri, mahrem imamlar ve ailelerinin oturum ve vatandaşlık alabilmesi için örgütün maddi finansmanıyla şirketler açtılar.

Örgüt üyelerinin örgüte ait yatırımları gayrimenkul sektöründe ve düşük riskli finans piyasalarında değerlendirdiği biliniyor ancak örgütün parasının miktarının büyüklüğü bilinmezliğini koruyor..