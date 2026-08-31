Belli kesimleri hedef gösteren skandal videolara bir yenisi daha eklendi. Sosyal platformlarda yayınlanan söz konusu videoda, genç bir erkek başörtülü kadınları, Müslümanları ve bebekleri hedef tahtasına koydu.

"2 AY SONRA SALDIRI DÜZENLEYECEĞİM" Ağza alınmayacak hakaretlerle 2 ay sonra bir saldırı planladığını dile getiren şahıs, "Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir şey anlatacağım. Müslümanları teker teker öldüreceğim. Bu saldırıyı 2 ay sonra gerçekleştireceğim. Bütün ekipmanlarım hazır. Bu konuda söyleyeceğim şey, Müslümanlardan her zaman nefret etmişimdir." dedi.

"KIZ ÇOCUKLARINDAN HOŞLANIYORUM" Kedileri kestiğini, bebeklere ilgi duyduğunu ifade eden şahıs, "Kafalarını kesip 2 yaşındaki çocuklarını katledeceğim. Ve pedofiliyim ben. Evet, bunu kabul ediyorum. 2 yaşındaki kız çocuklarına bakıyorum. Kediler öldürüyor, yiyorum. Üzerlerinde deneyler yapıyorum. Bu hususta asla pişman değilim ve yapmayı sürdüreceğim. Zira kimse beni durduramayacak. 2 ay sonra, büyük bir saldırı sizi bekliyor olacak. Yapacağım eylem kişisel bir seçim. Evet, yaşamaya değmeyecek kadar kötü. Müslümanların tamamını teker teker öldüreceğim ve pişmanlık duymuyorum." şeklinde konuştu.

TEPKİ YAĞIYOR: YETKİLİLERE 'HAREKETE GEÇİN' ÇAĞRISI Görüntülerin sosyal medyada infial yaratmasının ardından pek çok kullanıcı Emniyet'i etiketledi. Vatandaşlar bahsi geçen ifadelere sert tepki gösterirken, şüphelinin derhal yakalanmasını talep etti.