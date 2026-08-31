Alman Federal Karayolu Taşımacılığı, Lojistik ve Atık Yönetimi Birliği (BGL) Yönetim Kurulu Sözcüsü Engelhardt, 2025 yılının sonlarında gerçekleştirdiği açıklamada ülkede 120 binden fazla kamyon sürücüsüne ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.

Sektörde görev yapan sürücülerin takriben üçte birinin 55 yaş üstünde olduğu, her sene 30-35 bin şoförün emekliye ayrılmasına karşın mesleğe 15-20 bin yeni sürücünün dahil olduğu aktarılmıştı.

TÜRKÇE SINAV DÖNEMİ BAŞLADI

18 Ağustos itibarıyla hayata geçirilen düzenlemeyle profesyonel kamyon ve otobüs sürücülerinin tabi tutulduğu hızlandırılmış temel yeterlilik sınavında dil alternatifleri genişletildi.

Sınav, Türkçenin haricinde Almanca, Arnavutça, İngilizce, Modern Standart Arapça, Hırvatça, Lehçe, Romence, Rusça ve Ukraynaca dillerinde de gerçekleştirilebilecek.

Bu sayede Almancası yeterli seviyede olmayan Türk şoförlerin mesleki yeterlilik aşamasında yüzleştiği dil bariyerinin düşürülmesi hedefleniyor.

Söz konusu düzenleme, Alman sürücü belgesi adına gerçekleştirilen genel teorik ehliyet sınavının tamamen Türkçe yapılacağı manasını taşımıyor. Türkçe alternatifi, profesyonel kamyon ve otobüs şoförlerine dönük mesleki yeterlilik sınavını içine alıyor.

140 SAATLİK EĞİTİM ŞARTI SÜRÜYOR

Dil güncellemesi mesleki eğitim zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Hızlandırılmış temel yeterlilik çerçevesinde adayların yetkilendirilmiş bir kurumdan 140 saatlik eğitim görmesi ve sonrasında Sanayi ve Ticaret Odaları (IHK) tarafından yapılan 90 dakikalık teorik sınavda başarılı olması icap ediyor.

Düzenleme bilhassa C, CE ve D sınıfı ehliyete sahip olanları yakından ilgilendiriyor. C sınıfı kamyon, CE sınıfı çekici ve römorklu ağır vasıta, D sınıfı da otobüs kullanımını barındırıyor.

TÜRK EHLİYETİ TEK BAŞINA KAFİ DEĞİL

Türk ehliyeti bulunan sürücüler, sırf yeni düzenlemeden faydalanarak Almanya'da doğrudan profesyonel şoför sıfatıyla işe başlayamayacak.

Adayların Alman yasalarındaki ehliyet değişimi, mesleki yeterlilik, iş mukavelesi ve vize koşullarını da sağlaması gerekiyor.

Türkçe sınav alternatifi bu aşamadaki dil bariyerini hafifletirken sürücülerin iş güvenliği, yükleme, boşaltma ve manevra benzeri günlük faaliyetlerde gereksinim duyacağı temel Almancayı öğrenmesi mühim olmaya devam ediyor.

TÜRKİYE'DEN YAPILAN BAŞVURULAR YÜKSELDİ

Düzenlemenin akabinde Türkiye'den gerçekleştirilen başvurularda da gözle görülür bir hareketlilik yaşandı.

Oksijen'in aktardığına göre, Blue Card Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Özer, kurum sisteminde işlemlerinin başlatılmasını bekleyen 3 bini aşkın şoför olduğunu, sadece geçen hafta sonu takriben 200 yeni başvuru kaydettiklerini dile getirdi.

Özer ilaveten Kod 95 şeklinde bilinen mesleki yeterlilik eğitim ve sınav sürecinin Türkiye'de yapılabilmesi gayesiyle İstanbul'da bir merkez açılmasının planlandığını bildirdi. Merkezin şu an için planlama evresinde olduğu kaydedildi.

MAAŞLAR 2 BİN 800 EURODAN BAŞLANGIÇ GÖSTERİYOR

Almanya'da tır sürücülerine verilen aylık brüt maaşlar 2 bin 800 avrodan başlayıp 4 bin 500 avroya (yaklaşık 252 bin TL) kadar ulaşabiliyor.

Maaşlar eyalet, işveren, rota, taşınan kargo, sürücünün tecrübesi ve gece mesaisi gibi şartlara göre değişiklik arz ediyor. Çalışanın cebine giren net rakam ise vergi dilimi, medeni hal ve çocuk sayısı gibi etkenlere bağlı biçimde farklılaşıyor.

45 YAŞ ÜSTÜNDEKİLER İÇİN İLAVE ŞART

Şoförlük mesleği için genel bir yaş limiti bulunmuyor. Fakat 45 yaşın üstündeki yabancı işçilerin Almanya'daki yasalar çerçevesinde belli bir gelir düzeyine ulaşması yahut yeterli emeklilik garantisine sahip olduğunu belgelemesi icap ediyor.

Paylaşılan bilgilere göre 2026 senesi için bahsi geçen yıllık gelir sınırı 55 bin 770 euro şeklinde uygulanıyor.

Yeni uygulamayla Almanya, profesyonel sürücülük mesleğine adım atmadaki zorlukları hafifleterek ülkedeki şoför noksanlığının giderilmesini ve yabancı sürücülerin istihdam piyasasına daha süratli entegre olmasını amaçlıyor.