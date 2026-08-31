DİSK-AR, TÜİK’in Temmuz 2026 Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerini temel alarak hazırladığı İşsizliğin Görünümü Raporu’nu paylaştı. Rapora göre mevsim etkilerinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,1 seviyesinde kalırken, DİSK-AR’ın hesapladığı geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 30,6 olarak kayıtlara geçti. Böylelikle iki işsizlik göstergesi arasındaki fark 22,5 puana yükseldi.

Rapora göre geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 40,4; 5 milyon kişi haftada 40 saatten az çalışıp daha fazla çalışmayı arzuluyor, 5 milyon kişi ise çalışmak istemesine karşın iş bulamıyor. Resmi işsizlerin yüzde 83'ü işsizlik ödeneğinden faydalanamıyor.

Dar tanımlı işsizlik düşerken, geniş tanımlı işsizlik arttı TÜİK verilerine göre dar tanımlı işsiz sayısı Temmuz 2026'da 2 milyon 860 bin, DİSK-AR'ın geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12 milyon 305 bin olarak belirlendi. Temmuz 2024'te dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 200 bin, geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon 903 bin seviyesindeyken Temmuz 2025'te dar tanımlı işsiz 2 milyon 854 bin, geniş tanımlı işsiz 12 milyon 328 bin olarak ölçüldü. Geniş tanımlı işsiz sayısında yaşanan iki yıllık artış 1 milyon 402 bin olarak gerçekleşti.

Dar tanımlı işsizlik oranı Temmuz 2024'te yüzde 9 seviyesindeyken Temmuz 2025 ve Temmuz 2026'da yüzde 8,1 olarak duyuruldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise Temmuz 2024'te yüzde 27,5 iken Temmuz 2026'da yüzde 30,6'ya tırmandı. Böylelikle dar tanımlı işsizlik gerilerken geniş tanımlı işsizlik yükselişini devam ettirdi.