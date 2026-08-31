İnegöl’de doğan ve edebiyat çalışmalarına devam eden Hatice Uslu, geçtiğimiz yıl üçüncü kitabını okurlarıyla buluşturdu. Uslu’nun daha önce yayımlanan ikinci kitabı “Rüya” ise İngilizceye çevrilerek Türkiye sınırlarını aştı.

İngilizce olarak Amazon üzerinden satışa sunulan “Rüya”; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İsveç, Belçika, İrlanda, Japonya ve Kanada gibi ülkelerde kitapseverlerle buluştu.

“BİR GÜN SİZ DE BU RÜYADA OLABİLİRSİNİZ”

Kitabının ortaya çıkış amacına ilişkin açıklamalarda bulunan Hatice Uslu, eserinde özellikle sır saklama yükümlülüğü, güven ve insan ilişkileri üzerinden okuyuculara mesaj vermeyi amaçladığını belirtti.

Uslu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu kitabı kamuoyuna sunmamın en önemli nedeni; sır saklama yükümlülüğü, düşüncelerimi, duygularımı ve anlatmak istediğim mesajı gelecek nesillere aktarmaktır. Dibini görmediğin suya dalmadığın gibi, emin olmadığın kişiye kendini teslim etmemen gerektiğini okuyucularımla ve daha geniş bir kitleyle paylaşmak istedim.

Yazmak, benim için yalnızca bir hikâye oluşturmak değil, aynı zamanda ortak bir bağ kurmanın yoluydu. Bu kitapta okuyucuların da anlatılanlardan kendilerine ait bir şey bulmasını amaçladım. Ben, her okuyucunun kitaptan farklı bir anlam çıkarabileceğine inanıyorum.

Tüm okuyucularıma sevgilerimi sunuyorum. Bir gün siz de bu rüyada olabilirsiniz.”

İNEGÖL’DEN DÜNYAYA UZANAN EDEBİYAT YOLCULUĞU

Hatice Uslu’nun “Rüya” kitabının İngilizceye çevrilerek farklı ülkelerde satışa sunulması, İnegöl’den çıkan bir yazarın eserinin uluslararası okuyuculara ulaşması açısından dikkat çekti.

Uslu, edebiyat çalışmalarına devam ederken eserleriyle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.