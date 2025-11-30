Operasyonlar; Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatı ve Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesiyle Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bartın, Bursa, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Karabük, Kırklareli, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’ta son bir hafta içinde düzenlendi.

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre şüphelilerin; örgütün mevcut yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla irtibat sağladıkları, örgüte bağlı sözde yardım kuruluşlarına finans desteği verdikleri, sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan kişilerden 59’u tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerleriyle ilgili işlemler sürüyor.