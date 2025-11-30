15 Kasım'da polis aracının park halindeki bir tıra arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Ünal, yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda tedavi altındaydı. 29 Kasım'da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Aynı kazada görev arkadaşı Polis Memuru Ali Barut olay yerinde yaşamını yitirmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.