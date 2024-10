82 ülkeden 646 sporcunun 26 farklı disiplinde yarışacağı 2024 FIA Motorsporları Oyunları, Valensiya City of Arts & Sciences bilim müzesinde gerçekleştirilen görkemli açılış seremonisi ile başladı.İSTANBUL (İGFA) - 15 sporcudan oluşan Türk milli takımının 16 farklı disiplinde madalya hedefiyle mücadele edeceği organizasyonda Team Türkiye adına; Ayhancan Güven GT sprint, Ali Türkkan-Oytun Albayrak ikilisi Rally2, Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi Rally4, Zekai Özen touring cCar, Berfu Tutumlu drift, Batı Yıldırım Karting Sprint Senior, İskender Zülfikari karting sprint junior, Can Özler karting sprint mini, Can Alakoç cross car senior, Ulaş Özyıldırım esports F4, Kaan Bekiroğlu esports GT ve Akın Can Kiper ile Eda Bacaksız da auto slalom kategorilerinde ülkemizi temsil edecek sporcular olacaklar.

27 Ekim Pazar günü Zekai Özen'in katılacağı Touring Car yarışı Saat: 11.45'te TRT Spor Yıldız, Ayhancan Güven'in direksiyon başına geçeceği GT Sprint yarışı Saat: 17.45'te ve Ali Türkkan-Oytun Albayrak ile Kerem Kazaz-Corentin Silvestre'nin yer aldığı Rally branşında madalya etabı, saat 19.05'te Tabii Spor 6 kanalından açık olarak canlı yayında ekranlara gelecek.