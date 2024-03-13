Özellikle doğal tedavi yöntemleri arasında yayılmaya başlanan fibromiyalji bitkisel tedavi yöntemi hakkında birçok insanın merak ettiği hususlar bulunuyor. Fibromiyalji bir tür hastalıktır. İnsanlar bu hastalıktan kurtulmak için fibromiyalji bitkisel tedavi yöntemini kullanarak daha etkili bir tedaviye kavuşmaktadır.

Fibromiyalji Nedir?

Bu bir tür eklem hastalığıdır. Eklemde ağrılara neden olan bu hastalıkta, iltihap oluşumu yoktur. Kasları etkileyen bu hastalık artrit denilen bir hastalık türü ile karıştırılmaktadır genellikle. 40 Yaş aralığında görülen artrit hastalığı iltihaplı olur ve kadınlarda görülür. Bu iki hastalığı karıştırmamak gerekir.

Fibromiyalji günden güne hızla yayılan bir tıbbi rahatsızlık haline gelmeye başlamış durumda. Bu hastalığın teşhis edilmesi çok zor. Bazen belirti gösterse de birçok insan bunu kafasına takmamaktadır. Bu belirtilerin oluşumunu kişiler genellikle ani hareketten, uyuyamamaktan ya da ağır bir şeyi kaldırmaktan kaynaklanan bir ağrı sanmaktadır. Bunu birçok insan aynı şekilde düşünmektedir.

Fibromiyalji kronik bir hastalık olup, hassasiyetin yükselmesi, kemiklerin ağrıması, genel kaslarda ağrı yaşanması gibi durumlar görülmektedir. Gözle görülen bir deformasyonun oluşmadığı gözlemlenmiştir. Sağlık taramalarında genellikle bu hastalığın teşhis edilmesi zordur. Hastalığın ortaya çıkış nedeni bilinmemektedir. Midede ağrı, kaslarda oluşan kramplar, stres ve sıkıntı, depresyon, şişkinlik hissi duyulması ve uykuda kalitesizlik gibi belirtiler bu hastalık ile alakalı bir durumdur.

Fibromiyalji Bitkisel Tedavi Yöntemleri

Fibromiyalji bitkisel tedavi yöntemi bu ağrılar azaltılmakta ya da tamamen ortadan kaldırılabilmektedir. Bu hastalığın azaltılması ve ortadan kaldırılması için fibromiyalji doğal tedavi yöntemleri hakkında bilgi edinmek gerekir. Bu fibromiyalji doğal tedavi yöntemi ile bu ağrıları yaşayanlar ve bu hastalığa yakalanmış olanlar kendi kendilerine de tedavi gerçekleştirebilir. Fakat unutmadan uzman doktora görünmeden kesinlikle başlamamalıdır.

Fibromiyalji İçin 8 Ayrı Bitkisel Tedavi Ve Tavsiyesi

1 - İlk olarak iki yemek kaşığı kadar kuru kekik ile yarım litre miktarında suyundan çay hazırlayın. Canınız istediği zaman ya da sabahları bundan bir bardak için. Başınız ağrıdığında da bu çaydan içebilirsiniz.



2 - Kekik çayı hazır olduğunda küvete sıcak suyu doldurun. 15 ile 20 dakika arasında ya da su soğuyuncaya kadar banyoda suyun içerisinde kalın.



3 - Elma sirkesi ile ıslattığınız bir bezi ağrının bulunduğu bölgeye ovacak şekilde sürterek uygulayın.



4 - Söğüt kabuğunda iki gram alarak bir bardak su içerisine atın ve bu karışımı 5 dakika kaynatın. Bu bitkiyi bulmak kolay değil diye düşünmeyin. Evde yok ise bitkisel ürünler satan aktarlarda bu söğüt yaprağını bulabilirsiniz. Kahvaltıda başlamak üzere her gün bu çaydan iki bardak ya da üç bardak içebilirsiniz. Söğüt yaprağında ilaçların içerisinde de kullanılan ve ağrı kesicilerin ham maddesi olan salisin maddesi içermektedir. Ağrıyı bu nedenle en az seviyeye indirmektedir söğüt yaprağı.



5 - İki çay kaşığı oda sıcaklığında suyun içerisine toz olarak ya da rendelenmiş şekilde zencefili koyun. Koyduktan sonra hiç vakit kaybetmeden günde iki kere için. Bunu her gün tekrarlayın.



6 - Mayasıl otundan küçük yemek kaşığı kadar suya katarak 5 dakika süre ile bunu kaynatın. Ocaktan indirdikten sonra da bu karışımı soğutun. Ilık olacak şekilde karışımdan günde iki defa için.



7 - Kuru vaziyette olacak şekilde 100 gram atkuyruğu otu, yarım saat boyunca bir litre su içerisinde karıştırılacak. Bu kaynama bitince günde iki bardak için. İçmeden önce karışımı mutlaka süzün.



8 - Kadife çiçeği yaprağının 35 gramını taze ve ya kuru olabilir, %45 orana sahip bir litre alkol içerisine karıştırın. Bu tedavi yöntemini kullanmak için acele etmemek gerekiyor. Bu karışımı kullanmak için 15 gün beklemek gerekiyor. 15 günlük süre geçtikten sonra bu karışımı bir pamuğa ya da kumaşa alkol karışımı ile ıslatıp, ağrının olduğu yere kompres şeklinde uygulanacak.

Fibromiyalji Tedavisinde Bazı İpuçları

Bu hastalığa iyi gelen bazı yiyecekleri de tüketmek hastalığa iyi gelecektir. Özellikle magnezyum özelliği fazla olan yiyecekleri tüketmek gerekir. Ispanak, marul, buğday, kuşkonmaz ve bira mayası gıdalarını tüketmek magnezyum açısından faydalı olacaktır. Diyete selenyum eklemekte faydalı olacaktır. Selenyum açısından yoğun olan besinler elma, salatalık, bal kabağı, soğan, kabak ve sarımsaktır.



Kalsiyumu bol yiyecekleri tüketmek yine fibromiyalji hastalığına iyi gelmektedir. Ispanak ve yeşil yaprağa sahip olan bitkilerin yanında süt ve süt ürünleri de kalsiyum açısından oldukça zengin besinlerdir. C vitamini de olabildiğince tüketmek çok faydalı olacaktır. Bu besinler arasında portakal, mandalin, limon gibi besinlerin yanı sıra çilek, kiraz ve kızılcık besinleri gibi besinlerde C vitamini açısından son derece yararlıdır.



Bitkisel ilaçlar yanında bu besinlerin tüketilmesi hastalığın tedavisine önemli bir etki yapacaktır. Bu besinler sık sık tüketilmelidir. Yine hastalığın belirtilerinin yaşanması gibi durumlarda ihmal etmeden uzman bir doktora görünmek erken teşhis için çok önemli olacaktır. Tüm hastalıklarda olduğu gibi bu hastalık içinde ilerlememesi bakımından erken teşhis çok önemlidir. Bitkisel tedavi yöntemleri de hastalığın azaltılması ve kesilmesi açısından oldukça önem arz eder ve etkilidir.