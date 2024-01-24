Saksılı ve tüplü fidanlar herhangi bir dönem bakılmaksızın sadece kar ve don olmadığı sürece dikilebilir. Fakat yetişkin fidanlar yani çıplak köklü fidanlar sadece belirli dönemlerde ekilebilir.

Bu dönem, genellikle sonbahar aylarıdır. Ağaçların yapraklarını döktüğü zamandan tomurcukların kabarmaya başlayacağı zamana kadar dikim gerçekleştirilebilir. Fakat bu dönemde dikkat edilmesi gereken yine kar ve don olmamasıdır.

Yani sonbaharda ve ilkbaharın başlarında ağaç fidelerinizi arazinize dikebilirsiniz.