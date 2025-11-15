Sakarya’nın yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı etkili oldu. Şehrin en yüksek noktaları arasında yer alan Dikmen ve Çiğdem Yaylaları, dün gece başlayan kar yağışıyla birlikte kısmen beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı soğuk hava uyarılarının ardından Sakarya’nın yüksek rakımlı yaylalarında sıcaklıklar sıfır dereceye yaklaştı. Şehrin yüksek rakımlı Dikmen ve Çiğdem Yaylalarında, kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Yağışın ardından yaylalar kısmen beyaz örtü ile kaplandı.