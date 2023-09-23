Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki mücadelede Japonya'yı 3-1 mağlup ederek Olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, gruptaki 6. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaştı.Filenin Sultanları rakibini 25-22, 22-25, 24-26 ve 12-25'lik setlerin sonucunda yenerek grupta 6'da 6 yapmayı başardı ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde etti.Ay-yıldızlılarda, Melissa Vargas 22 sayı, Hande Baladın 19 sayı ve Eda Erdem Dündar 13 sayılık performanslarıyla galibiyetin mimarı olan isimler oldu.Gruptaki puanın 18'e yükselten ve zirvede yer alan A Milli Voleybol Takımı'mız elemelerdeki son maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.