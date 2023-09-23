Bursa'nın İnegöl ilçesinde Atatürk bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü Emre K.(23) 16 AOS 762 plakalı motosiklet, Burhan D.(37) yönetimindeki 16 CLM 13 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İbrahim Uslu