Milletler Ligi (VNL) son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin üçüncü haftası ilk maçında Tayland’ı 3-0 mağlup etti.

Hong Kong’un ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında Filenin Sultanları, Tayland’ı 25-17, 25-17, 25-17’lik setlerle 3-0 mağlup etti. Milliler, dokuzuncu maçında yedinci galibiyetini alarak puanını da 21’e yükseltti.

Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi’nin üçüncü haftasında yarın ikinci maçında TSİ 15.30’da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Salon: Hong Kong Coliseum

Hakemler: Hee-Joo Kang (KOR), Stefano Cesare (ITA)

Türkiye: Eda, Elif, Ebrar, Aslı, Vargas, Hande, Simge (Ayça, Cansu, Derya,

Tayland: Natthanicha, Chatchu-On, Thatdao, Pimpichaya, Wipawee, Hattaya, Piyanut (L) (Sasipapron, Sangthong, Thanacha, Ajcharaporn, Donphon, Wimonrat)

Setler: 25-17, 25-17, 25-17

Süre: 60 dakika