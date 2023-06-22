Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyespor Voleybol Mini Kız Takımı ile yemekte bir araya geldi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve eş, Yasemin Oral, Yalova İli Kulüpler Arası Mahalli Voleybol Ligde namağlup şampiyon olan Altınova Belediyespor Voleybol Mini Kız Takımı ve aileleriyle yemekte bir araya geldi.

Misafirleriyle tek tek ilgilenen Başkan Oral, minik sporcuların okullarında da başarılı olmalarından dolayı büyük mutluluk yaşadı.

Namağlup il birincisi olan takımı bir kez daha kutlayan Başkan Oral, “Çıktıkları tüm maçları kazanarak Yalova Ligini namağlup tamamlayıp şampiyonluğunu kazanan Altınova Belediyespor Minik Kız Voleybol Takımımızı ve teknik heyetini tebrik ediyor, emekleri ve hırsları için de teşekkür ediyorum. Bu başarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Altınova Belediyesi Voleybol Hocası Yasemin Özaltın da; takımın çok değerli bir şampiyonluk elde ettiğini ifade ederek, “Emeklerinin karşılığını alan ve umudunu hiç kaybetmeyen, ilçemizi en güzel şekilde temsil eden minik takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Bizlere yaşattıkları bu gurur ve mutluluk için çok teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.