Dünyaca ünlü Filistinli sanatçılar ve Türk sanatçı Hüseyin Ünlü’nün eserlerinden oluşan “Filistin, Daima” sergisi, Beyoğlu’nda sanatseverlere buluştu. Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, “Herkesi buraya Filistin’e ve Gazze’ye destek olmaya, oradaki çocukların sesi olmak adına bekliyoruz” dedi.

Dünyaca ünlü 5 Filistinli sanatçı Alaa Allagta, Osama Hajjaj, Amjad Rasmi, Mohammad Sabaaneh, Naser Jafari ve Türk sanatçı Hüseyin Ünlü’nün katılımıyla 70 eserden oluşan “Filistin, Daima” karma sergisi Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı. Beyoğlu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen sergiye Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız’ın yanı sıra Cezayir İstanbul Başkonsolosu Mohammed Meraimi ve sanatçılar katıldı.

“İstiklal Caddesi’nde sanatçılarımızın sergisiyle bütün dünyaya sesleniyoruz”

Sergi açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, “Gazze ve Filistin, insanlığın onurudur. İnsanlığın onuru, haysiyeti ve şerefi, zalim İsrail devleti tarafından saldırıya uğramış vaziyettedir. İsrail tarafından Filistin ve Gazze’de bir soykırım uygulanıyor. Bizler Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye olarak Filistin’in sesini tüm dünyaya duyurabilmek, oradaki soykırıma dikkat çekmek ve o sesi yükseltmek üzere Beyoğlu’nun simgesi olan İstiklal Caddesi’nde sanatçılarımızın sergisiyle bütün dünyaya sesleniyoruz. Bu bakımdan tüm İstanbulluları bu sergiye davet ediyorum. Açılışımızı gerçekleştirdik. Herkesi buraya Filistin’e ve Gazze’ye destek olmaya, oradaki çocukların sesi olmak adına bekliyoruz” dedi.