Teknopark İstanbul HASAT 2025 etkinliğinde konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Bugün Türkiye, geliştirdiği teknolojilerle 185 ülkeye savunma sanayi ihracatı gerçekleştiriyor. Savunma sanayii, ihracatı yapan ülkeler için de eriştiğimiz rakamlarla ilk 10’u zorluyoruz. İhracat rakamımız bugün 8,6 milyar dolar oldu. Her gün rekor kırıyoruz. Avrupa’da Aselsan’ımız 400 milyon doların üzerinde bir Elektronik Harp Projesi Sözleşmesi imzaladı" dedi.

Teknopark İstanbul’da düzenlenen HASAT 2025 etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, 100’e yakın yatırımcı, 200’ün üzerinde AR-GE firması ve 450’nin üzerinde girişimci katıldı. İki günde 1000’den fazla görüşme gerçekleştirildi. Etkinlikte savunma sanayisinden finans sektörüne kadar geniş bir teknoloji yelpazesi ele alındı. Etkinliğe Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol ve çok sayıda girişimci ve firma yöneticisi katıldı.

"Her gün rekor kırıyoruz"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Sadece son 10 günde sosyal medyada bir kısmını paylaştığımız testler, teslimatlar, atışlar, ilk defa yapılan ve ilk defa geliştirilen ürünlere dahi dikkat ettiğinizde Allah’a çok şükür birçok şeyi hep beraber bir ahenk içinde ve bir aile yapısı anlayışıyla çözdüğümüzü ve geliştirdiğimizi görüyoruz. Zor problemlerle uğraşıyoruz, zor problemleri akıllı, zeki, çalışkan, iyi motive olmuş insanlar çözer. Hamdolsun, ben en büyük mutluluklarımdan bir tanesi böyle bir ekosistemde böyle kıymetli insanlarla birlikte beraber çalışmak. Birlikte zor problemleri çözüp sadece bugün için değil, yarınları için, gelecekler için çocuklarımız için, fayda öğretme doğrultusunda gayret sarf etmenin, huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. . Yurt dışından gelen güzel haberler test sahasından aldığım güzel notlar yeni imzaladığım sözleşmeler teslimatlar geliştirilen sistemler. İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul’un düzenlediği etkinlikte ulaştığımız ihracat rakamını paylaşmıştım, 8,5 milyar dolar. Bugün 8,6 milyar dolar oldu. Her gün rekor kırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görgün, "Bugün burada bu teknoloji ışığı yuvasında, bu bilim yuvasında, 540’ın üzerinde firmanın içindeki 220 tanesi aşağı yukarı kuluçka firması olarak değerlendirildiğinde 120’ye yakın firmanın ihracat yaptığını memnuniyetle sizlerle paylaşmak istiyorum. İhracat yapmak kolay değil. Teknoloji olarak rakiplerinize göre üstünlüğünüzü kabul ettireceksiniz. Maliyet, etkin çözümler oluşturacaksınız ve satış sonrası bir güvence oluşturmanız gerekiyor. Allah’a çok şükür bugün Türkiye, geliştirdiği teknolojilerle 185 ülkeye savunma sanayi ihracatı gerçekleştiriyor. Savunma sanayii, ihracatı yapan ülkeler için de eriştiğimiz rakamlarla ilk 10’nu zorluyoruz. Ve hamdolsun biraz evvel gelen mesajlardan bir tanesi yine Avrupa’da Aselsan’ımız 400 milyon doların üzerinde bir Elektronik Harp Projesi Sözleşmesi imzaladı. Çok şükür, önümüzdeki hafta bir başka şirketimizin bundan çok daha büyük bir sözleşmesini kamuoyuyla paylaşacağız. Ve sadece yaptığımız ihracat değil. Teslim ettiklerimizin çok daha fazlasını yeni sözleşmelerle bakiyesiye, siparişler oluşturarak devam etmiş olmanın da mutluluğunu paylaşmak istiyorum. Daha çok yapacak işimiz var. Azımsanacak işler değil yaptıklarımız. Ama daha kısa zamanda daha iyisini daha fazlasını yapmamızın da bir işaretçisi" dedi.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol ise, "Teknopark İstanbul firmalarımızdan, Enok sanayide kullanmak üzere geliştirdiği 7 tonluk insansız kara taşıdığı yalnızca vinç traktörle değil. Artık bugün mayın temizleyicisi, taşıyıcı mobil vinç platformu ve insansız aletle mücadele aracı olarak dönüşebiliyor. Aynı zamanda bugün Roketsan ile birlikte cirit üzerinde elektro optik sistemlerde insansız kara aracı ve birçok üründe kullanmaya başlanmıştır. İşte bu Teknopark İstanbul Hasat 2025 etkinliği, sivil teknolojilerle askeri ihtiyaçlarını birbirini beslediği o bereketli tarladır. Burada toplanan her ürün hem ekonomimize katkı hem değer hem de ordumuza güçlü olarak geri dönmektedir. Teknoparklar aynı zamanda bugün 15,5 milyar dolar aşan bir ihracat rakamına ulaşmış durumdalardır. Biz de Avrupa’nın en büyük girişimcilik merkezi olarak teknopark İstanbul olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Sağlıktan biyoteknolojiye savunmadan, yapay zekaya enerjiden ileri malzemeler herhalde girişimcilerimiz de destekliyoruz. Girişimcilerimizin geliştirdiği ürünlerin fikri haklarını korumak amacıyla patentiyoruz. Bu kapsamda son 5 yıldır Türkiye’de patent birincisiyiz. Girişimcilerimizin dünyada rekor rekabet edebilmesi için eğitimden fona mentörlükten satış, pazarlamaya ve uluslararası ticaretleşmeye kadar her konuda destek veriyoruz. Biz girişimlerimize imkan var, bahane yok diyoruz. Çağla girişim formu ile de 4 girişimizimize, toplamda 500 bin dolarlık yatırım yapma ön kararı aldık. Biz girişimcilerimize şunu söylüyoruz. Yazdığınız kod yalnızca bir ticari ürün değildir, aynı zamanda bu ülkenin milli güvenliğinin bir parçasıdır" dedi.