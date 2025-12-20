İstanbul Bağcılar’da 5 katlı bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, atölyede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi 752. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü, etrafı dumanlar kapladı. Yangını gören vatandaşlar ve iş yeri çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Çıkan yangın çevrede korku ve paniğe sebep oldu.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.