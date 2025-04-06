Geçen yıl şubat ayında Kadıköy'de yaşanan olay, film senaryosunu aratmadı. 17 Şubat 2024 tarihinde, polis ekiplerine yerde yatan bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı yapıldı. Olay yerine giden polis, daha önce ticaretle uğraşan ve bir süredir sokaklarda yaşamaya başlayan 60 yaşındaki Erol T.'yi ekip aracına aldı.

Sabah'ta yer alan habere göre Erol T., yolda ekiplere alkol ve kolonya içtiğini belirttiği sırada bir anda fenalaştı. Ambulansla Göztepe'deki özel bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Erol T.'nin alkol zehirlenmesi nedeniyle mağdur sıfatıyla yer aldığı bir suçtan soruşturma başlatıldı. Savcılık, ifadesinin alınması için karakola yazı yazdı. Ancak tedavi sonrası sokaklara geri dönen Erol T., mart ayında hayatını kaybetti. Bu sırada ağabeyi Erdoğan T., Adli Tıp Kurumu'na giderek kardeşini teşhis etti. Olayla ilgili dosyada takipsizlik kararı verildi.

Erol T.'nin ölüm haberi, memleketi Aksaray'ın Eskil ilçesindeki bir yerel sitede de yer aldı. Haberde, Erol T.'nin kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve burada hayatını kaybettiği belirtilerek, 30 Mart günü memleketinde defnedileceği ifade edildi. İki çocuk babası olan Erol T., daha sonra Eskil'deki mezarlıkta babasının yanına defnedildi.

MARTTA ÖLDÜ, TEMMUZDA İFADE VERDİ

Ölüm dosyası kapanmıştı ancak "zehirlenme" dosyasını yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına temmuz ayında Erol T.'nin ifadesi ulaştı. 25 Mart 2024'te nüfusta 'ölü' olarak kayıtlara geçen Erol T.'nin 18 Temmuz 2024 günü Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi'nde ifade verdiği ortaya çıktı. Sokaklarda yaşadığını, sürekli alkol kullandığını ve olay günü kolonya da içtiğini söyleyen Erol T. ifadesinde, "Kurbağalıdere'de içiyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. 1 ay hastanede tedavi gördüm. Olayla ilgili kimseden şikayetçi değilim" dedi.

SAVCILIK ŞOKA GİRDİ, TEŞHİS YAPAN KARDEŞ İFADE VERDİ: "GENEL İTBARİYLE KARDEŞİME BENZİYORDU"

İfadenin adliyeye ulaşması şoke etkisi yarattı. Savcılık, kardeşinin ölüm teşhisini yapan Erdoğan T. ile irtibata geçti. İfadesi alınan Erdoğan T., olay zamanı polislerin ilk olarak amcasına ulaştığını, amcasının da kendisini aradığını belirterek kardeşinin öldüğünün söylemesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na teşhis için gittiğini aktardı. Erdoğan T., "Genel itibariyle kardeşime benziyordu. Yüzü deforme olmuştu. Doktor, beklemeden kaynaklı değişiklik olabileceğini söyledi. Polisler de kimlik tespitini yaptıklarını belirtince, ben de ölenin kardeşim olduğuna kanaat getirdim" dedi.

"BEN ÖLMEDİM DEDİ, MEZAR AÇILDI"

Cenazeyi memleketleri olan Aksaray'daki aile mezarlığında babalarının yanına defnettiklerini de söyleyen Erdoğan T., "Aradan 2 hafta geçti. Beni bir banka görevlisi aradı. Yanında kardeşim olduğunu ve perişan halde bulunan bir kişinin benimle konuşmak istediğini söyledi. Konuşunca kardeşim, 'ben ölmedim' dedi. Göztepe Şehir Hastanesi'nin kantininde kalıyormuş. Tıbbi müdahale için gidince kendisinin ölüm kaydı olduğunu söylemişler. Bu şekilde durumu anlayıp nüfus kaydının düzeltilmesi için dava açtık. Mezar da açıldı. Kardeşim ölü değil. Adli Tıp ve polislerin etkisi ile yanlış beyanda bulundum. Benim bir kastım yoktu" diye konuştu.

BAŞKA ÖLÜYLE KARIŞMIŞ

Soruşturmalar kapsamında 25 Mart 2024 günü yine Kadıköy'de alkol kullanan ve hastaneye kaldırılan kalp hastası evsiz bir vatandaşın alkol zehirlenmesi sonucu öldüğü, bu kişinin Erol T. olarak teşhis edilmesi sonucu karışıklığın yaşandığı belirlendi. Savcılık, Erol T.'nin kimseden şikayetçi olmaması nedeniyle "zehirlenme" dosyasında da takipsizlik kararı verdi. Erol T.'nin isminin hangi kurum tarafından hangi aşamada karıştırıldığı merak konusu oldu.