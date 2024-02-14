Edirne'deki bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan işletmeci, fincanları tükürerek temizlerken yakalandı. Sosyal medyada hızla paylaşılan görüntü sonrasında Edirne Belediyesi X resmi hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı;

"Sosyal medyada yer alan olumsuz paylaşımlar ve genel ihbarlar üzerine, şehir merkezimizde yer alan bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkânın, hijyen ve sağlık koşullarına uymadığı ve iş yeri çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilmiştir, faaliyeti durdurulmuştur."

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