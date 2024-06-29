Bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü başkasının adına düzenlenmiş sahte kimlik kartlarıyla Kırklareli’nde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri bilişim sistemleri ile 122 dolandırıcılık suçundan aranan ve 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.Y. için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde firari hükümlünün evi tespit edilerek yakalandı.

Firarinin evinde yapılan aramada tabanca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı armalı siyah renkli erkek cüzdanı, M.A. adına düzenlenmiş Türk Silahlı Kuvvetleri kimlik kartı, O.D. adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı, çok sayıda kişiye ait banka hesapları ve kredi kartları ile tabanca ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan A.Y. cezaevine teslim edildi.