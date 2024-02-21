MALZEME LİSTESİ: 2 tavuk göğüs kuşbaşı 2 patates 2 domates 2 kırmızı biber 2 havuç 2 kabak 2 köy biberi 1 soğan 1 tutam biberiye zeytinyağı tuz tane karabiber HAZIRLANIŞI: Sebzeleri soyup küp şeklinde doğruyoruz. Karıştırma kabına tavukla birlikte alıyoruz. Tuz, karabiber, taze biberiye yaprakları ve zeytinyağını ekleyip karıştırıyoruz. Fırın poşetine koyup ağzını kapatıyoruz. Sığmazsa iki fırın poşetin koyuyoruz. Fırın tepsisine koyuyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz. Ortalama 1 saat piştikten sonra fırın poşetinden çıkartıp servis ediyoruz. Not: Pirinç pilavı ya da bulgur pilavı eşliğinde servis edebilirsiniz.

Kaynak: Haber merkezi