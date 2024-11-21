Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde fırtına ve yağmur, gündelik yaşamı etkileyen ilginç bir olaya yol açtı. Mahalledeki bir çöp konteyneri, taşan sularla birlikte sürüklenerek bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Yağmurun etkisiyle sokakta biriken su, çöp konteynerini hareket ettirerek caddeyi geçmesine neden oldu. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, eğlenceli anlar yaşatarak, “Çöp konteynerimiz de gidiyor. Çınarlı sakinleri, evet çöp kutumuz Köprübaşı’na doğru gidiyor. Çöpümüz gitti arkadaşlar. Bereket yağıyor” şeklinde esprili bir şekilde durumu dile getirdi.

Çınarlı Mahallesi sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları, konteynerin suyla sürüklenmesini izlerken tebessüm etti. Bu ilginç olay, mahallede ve çevrede keyifli bir atmosfer oluşturarak, yağmurun ve fırtınanın zorluklarına rağmen komik bir anı haline geldi.