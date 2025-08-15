İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda buluna 4 katlı bir binanın 2’inci katındaki işyerinin camları, şiddetli poyraz nedeniyle uçtu. Çevredeki vatandaşlar durumu son anda fark ederek kaçışırken, yaşanan o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 13.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın 2’inci katında bulunan işyerinin dış kısmında bulunan 3 parça cam, şiddetli fırtına nedeniyle aşağı uçtu. O sırada onlar vatandaş olayın yaşandığı bölgeden geçerken şans eseri yaralanan olmadı. Durumu fark eden bazı vatandaşlar bağırarak diğer vatandaşları da uyarırken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.