Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın’ın "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden biridir" yönündeki iddialarına ilişkin, "Defalarca söyledim ama bu arkadaşlarımız ısrarla yalan söylemeye devam ediyorlar" dedi. Ayrıca Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en borçlu belediyesi değil, finansal durumu en güçlü belediyesi olduğuna dikkat çekerek, "Onların yapmadığı işleri de yapıyorum, onların ödemediği borçları da ödüyorum. Yapılması gereken işleri onların belediyelerinden çok çok daha iyi seviyede yapıyorum ve çok güçlü bir finansal yapıyla bunu yürütüyorum. Yeter ki gölge etmesinler" dedi.

Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, CHP’li Günaydın’ın Kocaeli ziyareti sırasında yaptığı konuşmada yer alan iddiaları cevapladı. Belediyenin Hazine’ye olan borcunun 2 milyar liranın altına düştüğünü belirten Büyükakın, "Ayda yaklaşık 21-22 milyon taksitle ödemelerimizi yapıyoruz. Bu borç Yuvacık Barajı’nın borcu. Defalarca söyledim ama bu arkadaşlarımız ısrarla, yalan söylemeye devam ediyorlar" dedi.

"Bu bir yanıltmanın ötesinde kasıtlı bir iftira kampanyasına dönüşmüştü"

Büyükakın, kelimelerini çok dikkatle seçen bir belediye başkanı olduğunu vurgulayarak, "Daha önce Sayın Genel Başkan, bu şehirde 198 milyon liraya bir sanatçı getirildiğini söyledi. Ben yine son derece nazik bir üslupla böyle bir şeyin olmadığını, eğer olduysa nereye geldiğini, ne zaman geldiğini, kimin geldiğini açıklaması halinde ’Ben istifa edeceğim, kendilerinden istifa falan beklemiyorum. Sadece özür dilemeyi bilsinler’ dedim, cevap gelmedi. Birkaç açıklama yapmaya kalktılar çünkü bu yaptıkları, isnat gerçekten iftira mahiyetinde bir isnattı. Yanıltılmış olabilirler diye kibarca ifade ettik ama sonradan gördük ki, bu bir yanıltmanın ötesinde kasıtlı bir iftira kampanyasına dönüşmüştü" diye konuştu.

"Genel başkanlarının özür dilemesi gerektiğini artık kabul etsinler"

Başkan Büyükakın, şöyle devam etti:

"Kendileri, ’Genel başkan, bir belediye başkanının muhatabı değildir’ diyorlar. Orada da çok ciddi bir manipülasyon içindeler. Bir genel başkan, lafın nereye gittiğini bilmeden bir belediye başkanına iftira atıyorsa, isnatta bulunuyorsa ve bunu ispatlamadan yapıyorsa, belediye başkanı da hem kentin hem de kendisinin onurunu korumak için her türlü cevabı verme hakkına sahiptir. Burada kelimelerini dikkatle seçmesi gereken ben değilim, ki ben zaten her zaman buna dikkat ettim. Kelimelerini dikkatle seçecek olan sayın genel başkandır, onun yardımcısıdır. İkide bir gelip bu konuları kentin gündemine atıp, ondan sonra da, ’Sen bizim genel başkanımızın muhatabı mısın?’ demek yerine genel başkanlarının özür dilemesi gerektiğini artık kabul etsinler. Çünkü bu şehre bir sanatçı gelmedi. 198 milyon lira verilen bir sanatçı gelmedi, bu iftiradır. Genel başkanları da bunun özrünü dileyene kadar müfteridir. Kendileri ağızlarından çıkan sözün nereye gittiğini bilsinler, öyle konuşsunlar"

Büyükakın’dan Çerçioğlu’na tebrik

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu da partiye katılımından dolayı tebrik eden Başkan Tahir Büyükakın, "Kendisi bazı açıklamaları kamuoyuyla paylaştı. Parti içinde yaşadığı zorlukları, antidemokratik uygulamaları, parti içi süreçlerle bunu aşamadığını ve bu noktaya kadar geldiğini ifade etti. Dün 24. yıl kutlamaları çerçevesinde geçiş programında da söz aldığında, siyasi ahlakına uygun olmadığı için neler yaşadığını orada anlatmayı doğru bulmadığını ama gerekirse bunları da zaman içinde açıklayacağını söyledi. Bu tartışma, Sayın Çerçioğlu’yla CHP Genel Merkezi arasında bir tartışma ama biz kendisine partimize katıldığı için hoş geldiniz diyoruz. Başarılı çalışmalar yapmasını temenni ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" şeklinde konuştu.

"Gölge etmesinler"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Türkiye’nin en borçlu belediyesi olmadığını, aksine finansal durumu en güçlü belediyesi olduğunu dile getiren Büyükakın, şöyle konuştu:

"Bizim aylık gelirimiz yaklaşık 2 milyar ile 2,5 milyar TL arasında değişir. Toplam borcumuz bunun altındadır. Yani bir aylık gelirimizin altında bir borç stoku vardır. Bunu da 20 milyon TL gibi çok düşük taksitle ödüyoruz. Kendilerinin yapmış olduğu borcu ödemenin süresi bu kadar uzun sürdü. Şapkalarını önüne koyup nasıl kötü bir yönetim sergilediklerini sorgulasınlar. Bizim yapılandırdığımız ve ödenebilir hale getirdiğimiz, ödediğimiz ve şu anda da güçlü hale kavuşturduğumuz finansal yapıyı lekelemek, karalamak yerine, kendilerinin ne kadar kötü yönettiklerini gözden geçirsinler. Sıradan bir belediye, ilçe belediyesi seçsinler. İl belediyesi seçsinler, büyükşehir değil. O belediyenin borçlarına baksınlar, sigorta borçlarına baksınlar, vergi borçlarına baksınlar. Ben ’Ankara’yla, İzmir’le kıyaslayın’ demiyorum. Zaten onların hesapları tamamen yönetilemez hale gelmiş. Ama büyükşehirle kıyası mümkün olmayan daha küçük bir ilçe, mesela Şişli’yi seçsinler, baksınlar bakalım kimin borcu daha fazlaymış. Kocaeli’yi polemiklerle yormasınlar. İkide bir polemikleri çıkartıp ondan sonra, ’Başkan, sen belediyenin işlerine bak, bu polemiklere cevap verme’ gibi bir kurnazlığın içinde de olmasınlar. Ben işlerimi zaten yapıyorum, merak etmesinler. Onların yapmadığı işleri de yapıyorum, onların ödemediği borçları da ödüyorum. Yapılması gereken işleri onların belediyelerinden çok çok daha iyi seviyede yapıyorum ve çok güçlü bir finansal yapıyla bunu yürütüyorum. Yeter ki gölge etmesinler. Biz işimizi zaten yapıyoruz. Onlar işlerine baksın, polemik çıkartmasınlar. Polemik çıkartırlarsa cevabını alacaklarından da şüpheleri olmasın diyorum"

"Sayıştay gelmiyorsa bu raporları nereden alıyorlar, milletin aklıyla alay etmesinler"

Büyükakın, "AK Partili belediyelerin denetlenmediği" iddiasının da "şehir efsanesi" olduğunu ifade ederek, Sayıştay’ın bir rutin dahilinde tüm belediyeleri denetlediğini söyledi. Zaman zaman CHP’lilerin de Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Sayıştay raporlarını kamuoyuyla paylaştığını hatırlatan Büyükakın, "Zaman zaman Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne gelen Sayıştaycıların mali raporlarını internetten indirerek okurlar. ’Şunu şöyle yapmışsınız, bunu böyle yapmışsınız, Sayıştay şöyle demiş’ derler. Sayıştay gelmiyorsa bu raporları nereden alıyorlar? Milletin aklıyla alay etmesinler. Diğer bütün belediyelere ne kadar gidiyorsa Sayıştay veya diğer denetim kurumları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne de, diğer AK Partili belediyelere de gidiyor. Kaldı ki Sayıştay’ın teftiş programı bir rutine bağlıdır ve Türkiye’nin her yerinde aynı rutin uygulanır. Bütün büyükşehir belediyelerinde aynı denetim sistemi söz konusudur. Bizi de eleştirirler, bize de sorgu yazarlar, bu bizim mecliste de tartışılır ama kamuoyuna öyle lanse etmek istiyorlar. Çünkü burada örtmek istedikleri bir sorun var, gizlemek istedikleri bir mesele var. Oraların üzerinde şaibe oluşturarak, yaptıkları haksızlıkları, hukuksuzlukları üzerini gerçekten sadece manipülasyona çalışan bir akılla yönetmeye çalışıyorlar. Belediyecilik, hizmet yapma yeri, polemik yapma yeri değil ama bu polemiklere cevap vermediğimizde de o zaman halkımız yanıltılmış oluyor. Ben bir kez daha halkımızı bu gündemle meşgul ettiğim için gerçekten üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Biz işimizi yapıyoruz, onlar işlerimizi takip etmeye devam etsinler. Polemiklerle de şehri yormasınlar. Gölge etmesinler, başka ihsan istemiyoruz" dedi.