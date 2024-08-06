Özellikle çilek, düşük kalorili ve lezzetli bir meyve olduğu için kavanoz tatlısı yapmak için de tercih edilir. 1 adet çilek sadece 6 kalori olmaktadır. Ayrıca C vitamini ve liften zengin olduğu için ilkbahar ve yaz mevsimlerinde tercih edilebilir. Bugünkü tarifimiz çilekli ve yulaflı harika bir yaz tatlısı seçeneğiniz olabilir. Yoğurt ve labne ile cheesecake tadında bir alternatif hazırladık. Çilekli fit tarifler için diğer seçeneklerimizi de inceleyebilirsiniz.

MALZEMELER (1 KİŞİLİK)

TABANI

2 tatlı kaşığı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı kuru dut

5 adet çiğ badem

ORTA KAT

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı labne

1 çay kaşığı bal

ÜST KAT

3 adet çilek

Yapılışı:

Fit kavanoz tatlısı tarifimiz için öncelikle alt tabanı hazırlayarak başlayabiliriz. Görseldeki gibi küçük bir kavanozun alt tabanına yulaf ezmesi, kuru dut ve çiğ bademi ekleyin. Daha sonra yoğurt, labne ve balı iyice karıştırın ve orta kata ekleyin. Kavanoz tatlısı tarifimizin en üstünü de çilekle süsleyebilirsiniz. Çilekleri küçük küçük dilimleyin ve yoğurt karışımının üstüne ekleyin. Dilerseniz başka meyveler de kullanabilirsiniz. Çilek kullanmamızın sebeplerinden biri de kalp dostu olmasıdır. Çünkü çilek, iyi huylu kolesterolü yükseltmeye yardımcıdır ve kan basıncını düşürür. Ayrıca yüksek antioksidan içerir. Tüm lezzetli fit tariflerimiz ve bilgilenmek için sitemizi inceleyebilirsiniz.