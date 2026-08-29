“Müstehcenlik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltilen Atalay, İzmir’de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Ankara’ya sevk edilen Atalay’ın ifadesi SEGBİS aracılığıyla alındı. Savcılık, şüphelinin tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verdi. Hakimlik de dosya kapsamındaki değerlendirmesinin ardından Fidan Atalay’ın tutuklanmasına hükmetti.

Başsavcılık, Atalay’ın “fidannatalay” kullanıcı adlı Instagram hesabında yer alan bazı fotoğraf, video ve paylaşımları incelemeye aldı. Söz konusu içeriklerin Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesinde düzenlenen “müstehcenlik” suçu kapsamında olabileceği değerlendirilerek re’sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada ayrıca Atalay’ın bu paylaşımlar üzerinden gelir elde ettiği iddiası da ele alındı. Bu kapsamda dosyaya, TCK’nin 282. maddesinde yer alan “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlaması da dahil edildi.

İzmir’de gözaltına alınan Fidan Atalay’ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli süreç devam etti. SEGBİS üzerinden savunması alınan Atalay, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, yapılan inceleme sonucunda Atalay’ın tutuklanmasına karar verdi.