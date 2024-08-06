Henüz 15 yaşında olan Bursalı satranç yeteneği Ediz Gürel, zorlu rakiplerini geride bırakarak "büyükusta" unvanını kazandı. Ediz, son olarak Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Dünya Takımlar Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak, oynadığı masada altın madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından "Ülkemizin en genç büyük ustası" olarak nitelendirilen Ediz, bu unvanıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da, Ediz Gürel'in 2024 FIDE Dünya Hızlı ve Yıldırım Takım Şampiyonası'nda elde ettiği birinciliği sosyal medya üzerinden kutlayarak, başarılarını takdir etti.