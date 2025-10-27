Son teknoloji ürünü yapay zekâ destekli robotik lazer cihazı, bel-boyun fıtıkları başta olmak üzere, eklem problemleri, kas ağrıları, tendon yırtıkları, sinir sıkışmaları ve topuk dikeni gibi birçok kas-iskelet sistemi rahatsızlığının tedavisinde kullanılabiliyor. Lazer, 10-15 santimetre derinliğe kadar, hasarlı dokuyu hedef alarak, ameliyatsız, ağrısız bir şekilde iyileşmeyi sağlıyor. Her hastaya özel olarak programlanabiliyor.

Yapay zeka destekli robotik lazerle ağrısız ve konforlu bir tedavi imkanı sunulduğunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. İrfan Koca, "Robotik lazer cihazı ile kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde, ortalama 10-15 dakikalık seanslardan oluşan hastaya özgü planlanan, ağrısız ve konforlu tedavi seçeneği protokolleri ile robotik lazer teknolojisini kullanıyoruz. Özellikle ameliyatlık düzeyde olmayan boyun-bel fıtıkları, tendon, menisküs, eklem problemlerinin tedavisinde robotik lazer teknolojisini başarı ile uygulamaktayız. Cihazın robotik olmasının ve yapay zekâyı kullanmasının en önemli avantajı; her hastaya özel, kendi kendini programlayabilmesi, yani manuel bir ayardan ziyade hasarın derecesini, hasarın nerede olduğuna, derinliğini cihaz kendisi ölçerek, otomatik olarak belirlenen koordinatlara göre tedaviyi programlıyor" dedi.

Doç. Dr. Koca, tedavi için başvuran hastaların öncelikli olarak bütüncül bakış açısıyla değerlendirildiği ve hastanın şikayetlerinin kök nedeni bulunduktan sonra uygulanacak en uygun tedavi protokolü ve tedavi süreci hakkında hastaya bilgi verildiğini ve robotik lazer tedavisinin genellikle haftada 2 seans olmak üzere ortalama 10 seans olarak uygulandığını ifade etti.

"Robotik lazer tedavisi, her yaştan hastaya uygulanabilir"

Doç. Dr. Koca, "Robotik lazer tedavisi, her yaştan hastaya uygulanabilir. Bir yaş kısıtlaması yoktur. Ancak 7 yaştan küçük çocuklarda uygulanmasının çok kısıtlı olması, düşük doz ve kısa süreli uygulanması ve her zaman hekim endikasyonu ve denetiminde olması gereklidir. Büyüme çağındaki ergenlerde de büyüme plaklarına zarar verilmemesi gereklidir. 18 yaş üzeri bireylerde bildirilen hiçbir güvenlik kısıtlaması yoktur. Hamilelerde, epilepsisi olan hastalarda ve aktif kanseri olan hastalarda kullanılmamalıdır" şeklinde konuştu.

Robotik lazer tedavisinin yan etkileri hakkında da bilgi veren Doç. Dr. Koca, "Robotik lazer tedavisinin bildirilen hiçbir yan etkisi yoktur. Lazer ışınının retinaya olabilecek yan etkisi nedeni ile, baş bölgesine yakın uygulamalarda, hastanın ve odada bulunan kişilerin özel lazer gözlükleri kullanması gerekebilir" diye konuştu.