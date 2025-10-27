Ligin 10. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz’ın çalıştırdığı Gaziantep FK ile Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Atilla Karaoğlan’ın düdük çaldığı maçta Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, konuk olduğu rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

İlk 11'ler

Gaziantep FK'nin 11'i: Burak, Perez, Arda, Abena, Rodrigues, Melih, Camara, Lungoyi, Kozlowski, Maxim, Bayo.

Fenerbahçe'nin 11'i: Ederson, Semedo, Oosterwolde, Skriniar, Brown, İsmail, Alvarez, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Maçtan Önemli Anlar

5' Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta kale alanına ortalanan top savunmadan sekerek kale önünde bulunan En Nesyri'nin önünde kaldı. En Nesyri seken topa temiz bir vuruş yaparak takımını 1-0 öne geçirdi.

5’ Gol… Gaziantep FK 0-1 Fenerbahçe (En-Nesyri)

6' Fenerbahçe'de Archie Brown, Luis Perez'e yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

22' Fenerbahçe hücumunda İsmail Köybaşı'nın ceza sahası sol çaprazına koşu gösteren Asensio'ya aradan pasını çıkardı, topla buluşan Asensio, bekletmeden ceza alanı önünde boşta olan pasını verdi, En-Nesyri topu ağlarla buluşturdu.

22’ Gol… Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe (En-Nesyri)

25' Fenerbahçe'de Edson Alvarez, Luis Perez'e yaptığı faul sonrası sarı kart görüyor.

43' Fenerbahçe'de Milan Skriniar, faul kararı sonrası yaptığı itiraz yüzünden sarı kart gördü.

İlk yarı sonucu: Gaziantep FK 0-2 Fenerbahçe

81' Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Anderson Talisca sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruş ağlarla buluştu. Skor 0-3!

81’ Gol… Gaziantep FK 0-3 Fenerbahçe (Talisca)

88' Fenerbahçe, Anderson Talisca ile farkı 4'e çıkartıyor. Ceza yayının hemen gerisine kadar açı arayan Talisca, sol ayağıyla sağ üst köşeye vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Skor 0-4!

88’ Gol… Gaziantep FK 0-4 Fenerbahçe (Talisca)