Uzm. Dr. Şeran, "Günümüzde kanser artık korkulacak bir hastalık olmaktan çıkıyor. Gelişmiş cihazlar sayesinde tümörlü bölgeyi çok net bir şekilde tespit edip, sadece o alana odaklanabiliyoruz. Bu da tedavinin başarısını artırıyor" dedi.

Yeni nesil ışın tedavisi, tedavi süresinin daha kısa olması ve hastaların günlük yaşamlarına daha hızlı dönebilmesi açısından da büyük avantaj sağlıyor. Özellikle ağrısız ve konforlu olması, hastaların tedaviye uyumunu artırıyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde uygulanan bu modern tedavi yöntemiyle, kanser hastalarına hem tıbbi hem de psikolojik destek sunuluyor. Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, erken tanı ve doğru tedaviyle kanserin kontrol altına alınabileceğini belirterek, düzenli kontrollerin önemine dikkat çekti.