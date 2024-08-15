Ankara’da konut fiyatlarının reel olarak enflasyon ve dolar bazında 1 yıldır gerilediğini belirten gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde faaliyet gösteren Ankara’nın önde gelen gayrimenkul şirketi Gayrimenkul PR TÜİK verilerini analiz etti. ANKARA (İGFA) - TÜİK Ankara Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Temmuz 2024 tarihinde Ankara’da 11 bin 364 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Ülke genelinde ipotekli konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,9 azalış göstererek 11 bin 496 oldu

Gayrimenkul PR ‘inşaat firmaları ve mülk sahipleri büyük indirimler yaptı.

Ankara’da konut fiyatlarının reel olarak enflasyon ve dolar bazında 1 yıldır gerilediğini belirten gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde faaliyet gösteren Ankara’nın önde gelen gayrimenkul şirketi Gayrimenkul PR TÜİK verilerini şu şekilde analiz etti.

Ankara’da konut satışlarında belirgin bir artış olduğu gözlemlendi. Bunda en önemli faktör, inşaat firmalarının ve mülk sahiplerinin fiyatları düşürmesi oldu.

Özellikle inşaat firmaları sundukları finansal çözümler ile tüketiciler sıfır faizli ve uzun vadeli konutlar satmaya başladılar. Gerçek satıcı pozisyonunda olan mülk sahipleri de yüksek fiyattan konut satamayacaklarını gördükleri için büyük indirimler yaptı.

Yapılan indirimler, mevduattan gelir elden ve fırsat indirimleri bekleyen tüketiciler için avantajlar sundu.

Piyasada alış ve satış canlı ve isteki ancak temel sorun ilanlardaki fiyatların halen yüksek görülmesinin yanı sıra satılmış konutlar ile ilanlardaki fiyatlar arasında yüzde 30 oranında fark olduğuna dikkati çeken sektör temsilcileri, "Doğru fiyatlandırılmış konutların rakiplerine oranla daha hızla satıldığını gözlemliyoruz. Çünkü; piyasa gerçeklerinden kopuk yanlış fiyatlandırılmış gayrimenkuller, diğer gayrimenkullerin daha hızlı satılmasına dolaylı destek veriyor" dedi.

Ankara'da Temmuz 2024 İlçe düzeyinde konut satışları şöyle:

Akyurt: 165

Altındağ: 727

Beypazarı: 58

Elmadağ: 61

Etimesgut: 995

Gölbaşı: 606

Güdül: 37

Kahramankazan: 95

Keçiören: 1714

Kızılcahamam : 106

Mamak: 1301

Polatlı: 258

Pursaklar: 312

Sincan: 1638

Yenimahalle: 1106

Çankaya: 1779

Çubuk: 273

Şereflikoçhisar: 63