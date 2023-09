Forex İmkanları ve Piyasa Özellikleri

Dünya döviz piyasasında çalışmanın heyecanı belki bir timsah avcısının heyecanıyla karşılaştırılabilir. Finans piyasalarında çalışan herkes bunu bilir. Verdiği heyecan tatmini dışında, bu piyasada işlem yapmanın verdiği maddi tatmini de unutmamak gerekir.

Elde edilen kar çok büyük olabilir. Dünyanın en büyük bankalarının tümünün, finans şirketlerinin ve gerçek kişilerin bu işle uğraşmaları da bunun bir göstergesidir. Var olan milyarderlerin %25′e yakını sermayelerini finans piyasasındaki faaliyetleriyle kurmuşlardır. George Soros’un 1992 yılındaki sterlin düşüşü sırasında kazandığı bir milyar dolar da bunun en büyük ispatıdır.

Dünyanın her bir yanında milyonlarca insan sabahlarına bilgisayarlarını açarak ve piyasanın analizini yaparak başlarlar. Forex piyasasının benzersiz imkanlarını ve dönen sermayelerin büyüklüğünü kullanan bir çok trader burada çalışmayı meslek haline getirmiştir

Bu piyasalarda çalışmanın getirdiği imkanlar:

Geliriniz asla sınırlanmaz.. Herşey traderin kabiliyetine ve bilgisine bağlıdır.Bu mesleği kategorize etmek zordur.Bu iş biraz sanatsal, biraz matematiksel, biraz da içgüdüdür. Burada asla uzun ve gereksiz toplantılar, üstlere verilen raporlar yoktur. Gelecek hafta veya ay için belirlenen iş planı da bulunmaz. Hesap durumu – işte bu buradaki plan ve rapordur.Çalışma saatlerini traderlar kendileri belirlerler. Forex piyasası haftada 5 gün 24 saat çalışır. Traderlar finans piyasalarındaki faaliyetlerini diğer işleriyle beraber sürdürebilirler.Piyasada herkes eşittir. Torpilliler yoktur. Günlük yapılan işlem hacimlerinin büyüklüğü (1,5-3 trilyon dolar) kişisel müdahalelere imkan vermez. Piyasa objektif kanunlara göre çalışır. Bu kuralları anlamak ve kullanmak başarının anahtarıdır.Sonuçlar hemen görülür. Kısa bir zaman içinde bu işin kişiye uygun olup olmadığı anlaşılır.İyi bir trader asla iş bulma problemi yaşamaz. İyi bir trader her finans kurumu için aranan çalışandır. Bu alanda uzmanlaşan insanlara her zaman ihtiyaç vardır ve olacaktır da. her zaman diğerini kolaylıkla öğrenebilir. Finansal araçları sadece döviz ticareti ve hisse senetlerini alıp satmakla bitmez. Bu araçlar ithalat-ihracat yapan veya kredi kullanan şirketler tarafından fiyat ve döviz risklerinden korunmak için de kullanılır Tezgah üstü “; yoluyla yapılır , TX ticaretinden sorumlu bir borsa yoktur. FX(döviz ticareti) piyasası hükümetler tarafından düzenlenmez, piyasanın kendisi tarfından düzenlenir. Birçok değişik merci, döviz ticareti hizmetleri sunar, bu bankaları, brokerları,döviz birolarını ve benzeri mercileri kapsayabilir. Bu gruplar arasındaki fark, onlarla iş yapma şartları ve önerilen koşullardır. Hepsinde ortak olan tek bir şey, değişim iki taraf arasında yapılır, örneğin bir müşteri ve brokeri, ve OTC( tezgah üstü) işlemi olarak bilinir. (FX temellerine bakınız- Döviz Değişimi OTC ye karşı derin açıklama).Finansal araçları çok çeşitlidir. Bu dünyanın bir kısmından haberdar olan bir kişi

Forex’in Avantajları

Döviz ticareti piyasasının dünyadaki en büyük finansal piyasa olmasının, neden insanların diğer piyasalardan fazla, FX piyasasında alım satım yaptığının bir nedeni var. Aşağıda, bu nedenlerden bazıları sıralanmaktadır.

FOREX- Dünyanın en büyük finansal piyasası

Forex(döviz ticareti) piyasası dünyanın en büyük finans piyasasıdır. Günlük cironun $3 trilyon`u geçtiği rapor edilmiştir. Bu rakamı bir perspektife koyarsak, dünyanın sermaye piyasalarının birleşiminin beş katından fazlasını düşünün – Forex piyasası dev bir piayasadır.

FOREX- Dünyanın en likid finansal piysası

İkincisi Likiditedir – Forex piyasası dünyanın en likid piyasasıdır. FX(döviz ticareti) piyasasında alım satım günün 24 saati, durmaksızın, dünyanın neresinde olursanız olun, saat kaç olursa olsun, alım satımınızın hacmi ne kadar küçük veya büyük olursa olsun, alım satımınıza kolaylıkla girebilir veya çıkabilirsiniz

FOREX- Dünyanın en şeffaf finansal piyasası

Üçüncüsü şeffaflık – Forex piyasası dünyanın en şeffaf piyasasıdır. Döviz ticaretinde bir oyuncunun piyasayı yönlendirmesi imkansızdır. Diğer finansal piyasalarda, büyük oyuncuların büyük miktarlarda parayı bir hisseye veya mala harcaması ve bunladan parayı çekmesi, bu hissenin veya malın fiyatında sıçramaya sebep olabilir, bu bir yarık olarak bilinir. Hareket eden para birimi fityatları çok zordur, FX piyasasında para birimlerini hareket ettirmek genelde birleşik bir efor ve milyar dolarlar gerektirir. Kendinize soruyor olabilirsiniz, “tamam, Forex piyasasi çok büyük, ama bu beni niye ilgilendirir?” Buna en cevap, büyüklük, likidite ve şeffaflık, herşey günün 24 – saati kolay ulaşılabilen ve hükümete bağlı olmayan hiçbir mercinin piyasayayı etkileyemeyeceği bir piyasaya işeret ediyor – bu piyasada alım satım yapan, alım satımınız $10,000 veya $100 milyon olursa olsun, içe sızan bilgi yoktur, ne zaman ve ne yönde alım satım yapapabileceğiniz konusunda sınırlama yoktur, bu herkesin para kazanmak için eşit şansa sahip olduğu anlamına geliyor. Bunlar, neden herkesin diğer finansal piyasalar yerine, Forex`de alım satım yapmayı tercih etmesi gerektiğinin ilk nedenleridir

FOREX- Haftanın 5 günü 24 –saat

FX piyasası, dünyanın tek gerçek global piyasasıdır, haftanın 5 günü 24- saat her zaman açıktır. Alım satım, Avustralya, Sidni` de Pazartesi Sidni saatiyle 8 am de başlar. Gün ilerledikçe, Asya ile başlayarak, Hong Hong, Singapur, ve Tokyo başlıca aktörler olamk üzere, daha sonra orta doğu ve ardından Londra `nın dünyanın FX merkezi olduğu Avrupa piyasaya girer, daha sonra, Birleşik Devletlerin baş aktör olduğu Amerikalar,katılır. Amerikalardan sonra başlangıç noktası olan Avustralya` ya dönülür. En büyük alım satım hacmi, Birleşik Devletlerin piyasada alım satıma başladığı, ve Avrupa, ve Orta Doğunun hala alım satım yapıyor olduğu, Avrupa öğleden sonra bölümlerinde gerçekleşir. Yukarda belirtildiği gibi, FX piyasası, Sidni saatiylle, Pazartesi sabahı, 8 am(lyerel saat) de başlar, ve New York saati ile Cuma günü, 5 pm(lyerel saat) de piyasalar kapanana kadar sürer. Bir ekonomik duyuru veya dünya olayları sonucunda hiçbir zaman piyasa dışında bırakılmayacağiınız, zaman kısıtlamaları olmayan bir piyasa, dünyadaki yatırımcılara günün her saati veya gece alım satım yapabilme yeteneğini sağlar- bu Forex` i gerçekten benzersiz kılar.

FOREX – Merkezi olmayan Piyasa

Döviz Ticaretinde alım satım OTC( tezgah üstü) piyasası “

FOREX – Online, Anında İşlem, Canlı Fiyatlar

Forex Place`de, akışkan bankalar-arası fiyatlar sunuyoruz Bu, her zaman geröek zaman fiyatları ile alıms satım yapabilecekleri ve alım satımları hemen icra edebilecekleri için, alım satım yapanlar için, çok büyük bir yarardır. Bu seviyede bir verim ve hizmet, FX hizmetleri sunan başlıca bankalarda bile yoktur.

FOREX – Komisyon Yok

Forex Place `de kesinlikle komisyon ve masraflar yoktur., bu, $100 kadar düşük, ilk 10,000 miktar taban para birimini içerir. Forex Piyasasını, diğer finansal piyasalarla karşılaştırırken, kişi ani farklar görebilir, sermaye ve eşya piyasalarının hepsi bir şekilde komisyon alıyor. Sermaye piyasalarında, masraflar bir brokerden diğerine değişebilir, alım satım başına $5 dan $30 a, ve online olmayan brokerler bazen alım satım başına $100 alır. Futures piyasaları, çoğu zaman müşterilerden canlı piyasa fiyatlarını takip etmek için ücret alır, bir ayda ücretler , döviz değişim ücretleri ve alım satım ücretleriyle, bu miktar yüzlerce dolara tırmanabilir, ve farkı kısa zamanda görebilirsiniz.

FOREX- Bankalar-arası Spreadler

Forex Place`de spreadlerimiz, direkt olarak alım satım platfomumuzdan akışkan fiyatlarda bankalar-arası spreadlerdir. EUR/USD da standart spreadimiz, 3 piptir. Yüzde olarak, görebiliriz ki EUR/USD da 3 pip spead (0.0003/1.3430*100=) 0.0223% e eşittir, bu genelde, sermaye ve eşya piysalarında bulunabilecek, daha küçük bir spreaddir. Sermaye piyasaları örneğin, genelde, satiş ve aliş fiyatları arasında, 0.125% eşit olan stardart spread vardır, bu, FX piyasasındaki en aktif parite olan, EUR/USD kurundaki spreadin beş katından fazlasıdır. Futures piyasasındaki, FX fiyatlarını karşılaştırırken, durum daha iyi değildir. Aynı dçviz kuru yani parite, EUR/USD, çoğu zaman, Forex Place`de sunulan spreadlerin iki katına kadar spreadler bulabilir.

Bu, Forex`de alım satımı çok çekici kılan sebeplerden biridir, Forex Place tarafından sunulan spreadler çok küçüktür, komisyonsuzdur, ve FX`de para kazanabilmek gerçek bir ihtimaldir. (FX`deki temellere bakınız- Daha ayrıntılı anlatımla Sreadler.

FOREX – Kısa pozisyon (satış) almak Mümkündür

Çoğu finansal piyasada alım satım yaparken, genelde kişi tek yönde “Alış” veya “yukarı” gitme yeteneğine sahiptir., bundan başka tek seçenek piyasayı terk etmektir. Örnepin, diyelim, iyi bir yatırım olacağına inandığınız, belli bir hisse senedine bakıyorsunuz, doğru strateji hisse senedini almak olur. Fakat, eğer hisse senedinin düşüceğine inanıyorsanız, kar elde etme yolu yoktur. Bu, çoğu, finansal piyasa için geçerlidir, bir hisse senedini, eşyayı ve aracı, yoktan satmak(sahip olmadan satmak) mümkün değildir ve sınırlamalara bağlanmıştır. FX veya döviz ticareti piyasasında, durum böyle değildir. Yükselen ve düşen fiyatlardan kar elde edebilirsiniz. Bu çok büyük bir avantajdır, her zaman için, finansal bir piysanın 50% ya yükselecek ya da düşecek olması, bu potansiyel olarak 50% şansla bir piyasadan kar edebileceğiniz anlamına gelir, örnek, hisselerin yükseldiği zaman