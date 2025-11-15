Şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Uygulama 5 ay boyunca, 15 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

Cezası 5.856 TL

Denetimlerde kış şartlarına uygun olmayan ve kar lastiği takmayan araçların trafikte seyretmesine izin verilmeyecek. Kış lastiği kullanımı zorunlu olmasına rağmen kurallara uymayan firmalara 5.856 TL idari para cezası kesilecek. Ekipler, özellikle kar ve buzlu havalarda kontrolleri sıklaştıracak.

Üretim Tarihine Dikkat Edin!

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlaması nedeniyle güvenlik açısından özel araçlarda da kullanılması öneriliyor. Sürücülere lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri, raf ömrünü doldurmuş lastikleri tercih etmemeleri hatırlatıldı.

Kış Lastiği Fiyatları Ne Kadar?

Kış lastiklerinin fiyatı küçük jantlarda 2 bin TL’den başlayıp, marka ve kaliteye göre 5 bin TL’ye kadar yükseliyor. Büyük boyutlu lastiklerde ise tek lastiğin fiyatı 15 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Lastik değişimi için ücretler ise 16 inç ve altındaki jantlarda 1.000 TL, 17 inç ve üzeri jantlarda 1.200–1.500 TL arasında değişiyor.