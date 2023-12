Güzellik gerçekten hem İngiltere hem de Forza Horizon 4 için çok büyük bir satış noktasıdır. Yağmur, rüzgar ve değişen doğayı bu kadar iyi yakalayan bir oyun çok nadirdir. Şimdiye kadar ziyaret etme şansına sahip olduğum her yerden bir inç kare başına daha fazla karaktere sahip bir yer. Bu, oyunun dört sezonun hepsinde takdire şayan bir şekilde yakaladığı bir şey. Derwentwater donarken kışın soğuktan, ağaçların yapraklarını dökmeye başlaması ve dünya değişmeye başlamasıyla sonbaharın canlı renklerine.

Aslında, etrafta yarışmak ve bir farkı fark etmek durumunda, üç farklı mevsim olduğunu buluyorum. İlkbahar ve yaz birleşimiyle sonbahar ve kış. Aslında, oyunla ilgili deneyimlerime göre, ilkbahar ve yaz pratik olarak birbirinin yerine geçebilir. Birkaç ağacın hala yapraklarını geri alması ve havanın biraz daha ıslak olması gibi birkaç kozmetik değişiklik görebilirsiniz, ancak deneyimlerime göre çok büyük bir fark görmedim.

Öyleyse, tartışma uğruna, buna üç mevsim diyelim. Bu sezonların değişimi oyunun başında oldukça hızlı bir şekilde geçiyor ve bir tür öğretici görevi görüyor. Başlarken, bildiğiniz ve sevdiğiniz Forza ile aynı, yollar kolay, tarlalar ve ağaçlar gür ve bir Geyik, Jaguar C-X75’inizin kaputunda sörf yapmaktan kıl payı kurtulur. Mevsimler arasında ilerliyorsunuz ve gerçek ezber bozan kışa geliyorsunuz. Kar, alışverişinizi sıradan sokaklarda bile daha zorlu hale getirir. Pagani Zonda’nız dünyanın en pahalı kağıt ağırlığı haline gelir, ancak dünya farklıdır. Daha önce yaptığınız bir yarış, şimdi yeni bir meydan okuma ve zafere giden yeni bir kısayol olasılığı sunuyor.

Kısayollar, Forza Horizon 4’te kesinlikle sevdiğim bir şeydir. Dünyanın değişmesi, suyun donması, arabaların tekerleklerinizin dokunduğu her yerle etkileşimi, geniş ve açık Forza Horizon 3’ün bile yönetemediği bir özgürlük sağlar. . Mükemmel bir örnek, daha sonraki bir dublör sürücü görevidir – yolu takip ettiğim için sürekli olarak en yüksek notları alma konusunda yetersiz kalıyordum. Oyun aktif olarak asfalta bağlı kalmanızı, 10 saniye bırakmanızı ve başarısız olmanızı söylüyor. Neyse ki, yaklaşık sekiz saniye içinde atlayabileceğiniz çok büyük bir kara parçası var. Bununla birlikte, yazın karlı kış veya yağışlı sonbahardan çok daha kolay olan aracı arazide tutabilmeniz koşuluyla, toplam sürenizi en az otuz saniye kısaltarak en iyi notları almayı kolaylaştırır.

Yaz aylarında bir Pagani Zonda’yı offroad’a götürmek bile aptalca bir teklif. Gerçek versiyondan beklediğiniz gibi, asfalt olmayan yüzeylerde kullanım kabiliyeti arzulanacak çok şey bırakıyor. Zonda’dan Mini Cooper’a veya Pontiac Firebird’e kadar istediğiniz her şeyi alma özgürlüğünüz olmasına rağmen. En azından söylemek gerekirse, çok sayıda araç etkileyici. Çıkışta toplam 450 adet olan Playground Studios, 2 Ekim’deki resmi lansmanını izleyen 26 hafta boyunca haftada iki kez olmak üzere 52 araç daha piyasaya sürüldüğünden daha iyi hale gelecektir.

Elimde şu anda 83 arabam var, oyunun en başında aldığım Subaru Impreza’dan Triumph Spitfire’a veya en çok kullandığım ve favorim olan 21’i görmüş olan yukarıda bahsedilen Jaguar C-X75’e kadar. Şimdiye kadar saat sürüş süresi. Söyleyeceğim, Forza Horizon 4’te sürüş zevkini yaşadığım her arabanın (veya minibüsün) birbirinden, oyunun mevsiminden ve tabii ki yol yüzeyinden farklı hissettirdiği ve ele alındığı. Arabaların ve sürüşün tamamen gerçekçi olduğunu söylemeyeceğim çünkü değiller.

Bu hala özünde bir arcade yarış oyunudur ve bu nedenle, hiper arabaları dağlara götürebilirsiniz; bu, gerçek hayatta, düşük yerden yükseklik nedeniyle bir hız tümseğini zorlukla aşabilir. Yine de bir otomobili diğerinden farklı kılan her küçük özellik burada hissedilebilir. Özellikle de arabalarınızı modifiye etmeye, onları daha da değiştirmeye ve ihtiyaçlarınıza veya tercihlerinize göre özelleştirmeye başladığınızda.

Bir başka harika özellik de, her arabanın kendi beceri ağacına sahip olmasıdır. Her zaman bir araba kullanmanın o tekil arabadaki ağacı oluşturacağını varsayabilirsiniz, durum böyle değil. Düz bir çizgide gitmeyen bir arabada yaptığınız hemen hemen her şey, önceki oyunlarda olduğu gibi puan oluşturacaktır. Fantezi veya yıkıcı sürüşünüzü sürdürün ve bir kombo oluşturacaksınız. Bu bittiğinde puanlarınız toplanır ve istediğiniz herhangi bir arabada kullanılabilecek küresel beceri puanları oluşturur. Peel P50’de puan almak delice zor olduğu için özellikle kullanışlıdır. Her şey, dünyanın en büyük garajında ​​saklanması gereken araç filonuzun kişisel filosuna da katkıda bulunur. Kesinlikle satın alabileceğiniz evlerin veya sahip olduğunuz işyerlerinin birinde değil.

Evler, Hız Tuzakları, Hız Kameraları, Sürüklenme Bölgeleri, Girilecek birden fazla etkinlik sınıfının yanı sıra diğer yan hedefler ve hikayeler, Birleşik Krallık’ın belirli bölgelerini bu birleştirilmiş haritayı oluşturuyor ve altını çiziyor. Çoğunlukla kuzeyde. Daha büyük olanın daha iyi olduğu fikri nadiren doğrudur ve Playground Games bunu gerçekten anlıyor gibi görünüyor. Forza Horizon 4’ün arazisinin 3 ile aynı büyüklükte olduğu söyleniyor – ancak teoride mevsimsel değişimlerin bunu 4 ile çarptığını iddia edebilirsiniz (3, eğer benim gibi, İlkbahar ve Yaz’ı zar zor ayırt ediyorsanız).

Arazideki tüm farkı yaratan şey bu, The Crew 2’nin oyunu geliştirmeden önce kesinlikle vermiş olabileceği bir ders. Burada biraz yoğun işiniz olsa da, parçalamak için 200 farklı tahta şeklinde, diğer her şeyin aslında bir amacı varmış gibi ve ‘daha fazla şeyin kilidini açmak için etkinizi artırmaktan’ daha fazla anlam varmış gibi geliyor. Bu, temel amaçtır, ilerlemedir, ancak her şeyin arkasında bir anlatısı vardır, bazen sadece ‘ne kadar iyi olduğunuzu gösterin’, başlamanıza yardımcı olacak biraz lezzet diyaloğu olsa bile.

Bu, bir yayıncı için yaptığınız aktiviteler dizisi için bile geçerlidir; burada tek hedef, takipçisini artırmak için akışında yarışarak takipçi sayınızı artırmaktır. Her seviyenin etkili bir yarış oyunundan bahsettiği güzel bir hikaye alır. Örneğin, bu etkinlikler üzerinde çalışırken oyun OutRun, Smuggler’s Run ve Ridge Racer gibi başlıklar hakkında konuşacak. Bazı gerçekten klasik yarış oyunlarından şaşırtıcı derecede şık bir söz, en azından bunun gibi ilham kaynağı olanlar.

Yarış oyunları, güçlü bir hikaye için gittiğinizde nadiren olur. Forza Horizon 4’ün de güçlü bir hikayesi yoktur, basittir, ancak dünyayı büyütmeye yardımcı olan ve size en azından içinde bir yer hissi veren çok sayıda küçük öğeye sahiptir. Sanırım gerçekten sahip olduğum tek sorun, ilerlemenin ne kadar basit temsil edildiğidir – etki. Her yarışın sonunda ve gerçekleştirdiğiniz her beceri kombinasyonunda, etkiniz artarken yüzünüzde. Etkili olarak aynı şey olsa da, The Crew 2’nin ‘takipçileri’ kadar keskin olmayabilir.

En fazla küçük bir şikayet. Forza Horizon 4 ile ilgili sadece birkaç küçük şikayetim var. Birincisi, bu neredeyse yazmak için çok önemsiz görünüyor – arabaların birçoğu biraz fazla benziyor. Motor seslerinin benzersiz olmaması utanç verici olduğunu söylediğimde, 450 arabalık bir listeyle, bu gerçekten sorulacak kadar fazla değil. Bazılarının tek sorunu sessiz olmaları ve isteyecekleri çok şey bırakmalarıdır.

Yine de, çok sayıda arabadan radyo istasyonlarına kadar ses tasarımının, önceki maceranıza yansıyan yorumlarıyla, tamamen harika olduğunu söyleyerek bunu netleştirmeliyim. Ayrıca, mevsimden mevsime değişen, hareketsiz durmak ve kırsal bölgenin seslerini dinlemekle ilgili muhteşem bir şey var. Biraz fazla pitoresk olsa bile, dünyayı gerçekten canlı hissettiren bu küçük detaylardır. Birleşik Krallık – ve Edinburgh – yol kenarına atılan çöpler, grafiti ve daha fazlası da dahil olmak üzere kusurları olduğunu biliyorum. Muhtemelen şu anda en küçük şeyleri seçtiğimi biliyorum, ancak bu, Playground Games’in yaptığı olağanüstü işin bir kanıtı.

Önceki Horizon’da olduğu gibi, plan özelliğine tamamen hayran değilim. Ancak, bu incelemedeki noktalarımdan biri, kendi rotalarınızı oluşturma yeteneğinin çok daha iyi bir özellik sağlayacağıydı. Oyun Alanı Oyunları bunun üzerinde çalışıyor ve bu, tüm Forza Horizon 4 oyuncuları için daha sonraki bir tarihte piyasaya sürülecek bir şey. Bu, orijinal plan özelliğinin yaptığı iddia edilen sınırsız seçenekleri gerçekten ekleyecektir.

Çevrimiçi hakkında pek bir şey söyleyemem, ancak muhtemelen çevrimiçi oyunun lansmanından sonra küçük bir incelemesini yapacağım. Yazarken, sadece birkaç çevrimiçi yarışa katılabildim ve yan oyunlar için asla etiket, kral, zombiler veya bunu gösteren başka bir rastgele isim oynadığınız oyuncuları bulamadım. Keşke oynasaydım başkalarıyla eğlenceli küçük bir rekabet. Bir oyun oturumunda herhangi bir zamanda çevrimiçi olarak en fazla gördüğüm şey, kendim de dahil olmak üzere 23’tür. Etkileyici olan, çevrimiçi yönün ne kadar sorunsuz olduğu, oyuncuların herhangi bir sorun olmadan içeri girip çıkması ve tek oyuncunun (geri sarma özelliği) tüm işlevselliğinin sağlam tutulmasıdır.

Doğal olarak, oyunu oynayanların sadece oyunu gözden geçirenler ve nihai sürümü satın alıp bir adım önde başlayanlar olduğu bir ön sürümdür. Şimdi kaçınmayı düşündüğüm birkaç ‘Forzathon’ canlı etkinliğine katıldım. Neden? Çünkü açıkçası biraz saçma. Siz ve oyunda kim varsa, bir dizi meydan okuma gerçekleştirerek basitçe puan toplamakla görevlendirilirsiniz, ancak görünüşte her zaman sürükleniyorlar, hız tuzakları ve oyunda kendi başınıza gerçekleştirebileceğiniz diğer benzer mini zorluklar bir şey başarmak için gerçekten katılan diğer insanlara güvenmek zorunda.

Teknik olarak konuşursak, PC’de Forza Horizon 4 neredeyse kusursuzdur – mükemmel çalışır ve ona atabileceğiniz herhangi bir çözünürlük için tam desteğe sahiptir. Hatta çok daha iyi görünmesine rağmen, Forza Horizon 3’ten daha az donanım gerektirir. Fark ettiğim tek şey, ultra ayarlarda RAM’i bir canavar gibi sarması. Kullandığım en çok 12GB’ın biraz altında. Teçhizatımda 32 GB var, bu benim için sorun değil, ancak Ultra ayarlarda oynamak istiyorsanız uyarılabilirsiniz. Bazı insanların buna sahip olduğunu görebildiğim diğer tek şikayet, oyunun 30FPS veya 60FPS’lik kilitli bir kare hızına sahip olmasıdır. Şahsen ben 60FPS’de çalışan bir oyundan fazlasıyla memnunum.

Forza Horizon 4 ile, Playground Games’in zanaatlarını neredeyse mükemmelliğe yaklaştırdığına dair sağlam bir argüman var. Forza Horizon 4’ün temel oyununun Avustralya’daki bir önceki geziden temelde farklı olmadığına dair çok az şüphe olsa da, mevsimlerin dahil edilmesi, grafiksel sadakatteki iyileştirme ve içeriğin saf kalitesi önceki Forza Horizon’u geride bırakıyor. Forza Horizon 4 benim favorim ve şu anda oynayabileceğiniz tartışmasız en iyi yarış oyunudur.

PC versiyonu incelendi (kopya yayıncı tarafından sağlanmıştır). Oyunu Microsoft Store üzerinden satın alabilir ve hem Windows 10 PC hem de Xbox One’da keyfini çıkarabilirsiniz.