Ama bundan daha fazlası, hikayesi için Japon antik çağına dalmış bir oyundu ve çok güzeldi. Klasik Japon mitlerinin bir yeniden anlatımı değil, hepsi birlikte örülmüş bu tanrıların ve efsanelerin yeniden tasavvuru değil ve sonuç, ona ilham veren eski metinlerden çok daha ulaşılabilir olan büyüleyici bir masal.

God Wars: The Complete Legend for Nintendo Switch’in piyasaya sürülmesiyle, Kadokawa Games’in güzel taktik RPG’si şimdiye kadarki en iyisi.

Ölüler diyarıGeçen yılki sürümden en önemli fark, ana senaryoyu tamamladıktan sonra kullanılabilir hale gelen 100 katlı bir zindan olan Labyrinth of Yomi’nin eklenmesidir. (Diğer platformlar bunu ayrı bir DLC parçası olarak satın alabilecekler.) Oyunun bu bölümünü sonuna kadar görmediğimi açıkça itiraf edeceğim – NIS America, “100 saat” iddiasıyla şaka yapmıyordu -Ama ilk 20 küsur kattaki dalışımdan çok keyif aldım.

Yomi, Momotaro ve onun üç hayvan tanrı arkadaşının oynanabilir karakterler olarak katıldığını görür. Saru, Inu ve Kiji masaya pek bir şey getirmiyor, ancak Momotaro’nun benzersiz Oni God işi, ona ana dizilimde bir yer kazandırmak için yeterli bir güç kaynağı. Yeni zindan ayrıca arttırılmış seviye sınırı 199 ile geliyor ve içindeki savaşların çoğu normal altılı yerine sekiz kişilik bir partiye izin veriyor – hangi karakterlerin getirileceğini ve kimin seviyelendirmeye odaklanılacağını çok daha kolay hale getiriyor .

Yomi Labirenti, sadece savaşmak için yeni bir savaşlar paketi ve yükseltilmiş bir seviye sınırı değil, her ne kadar o yönüyle eğlenceli olsa da. Tanrı Savaşları panteonunun geçmişlerini derinlemesine inceleyerek ana hikayeyi genişletiyor: Kaguya’nın kız kardeşleriyle birlikte çocukluğunun nasıl geçtiği, Kintaro ile nasıl tanıştığı ve Momotaro’nun yeraltı dünyasıyla olan gizemli bağlantısı hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Ana oyunun sonunun basit güzelliğinden ödün vermeden yeni anlatı yönlerini keşfetmenin harika bir yoludur.

Bununla birlikte, oynayacak daha fazla yeni şeyler olmasını dilerdim. Her halükarda normal hikayenin sonunda çoğu oyuncunun favori işlerini maksimize edeceği düşünülürse, yeni bir iş ya da iki yanlış gitmez. Ayrıca labirentin derinliklerinde yeni düşmanlar görmeyi umuyorum; Şimdiye kadar savaştığım birkaç patron, normal hikayedeki iblislerin geri dönüştürülmüş versiyonlarıydı ve ikinci seferde savaşmak çok daha az ilgi çekiciydi.

Yeni SürümYomi Labirenti muhtemelen God Wars: The Complete Legend’ın en görünür eklentisi olsa da, bazı küçük ama hoş bir yaşam kalitesi iyileştirmeleri sayesinde tüm oyun geçen yılki sürümün daha rafine bir versiyonu. Hareket animasyonlarını önemli ölçüde hızlandırma seçeneği sayesinde savaşlar artık çok daha hızlı akıyor – haritadaki her düşman birkaç adım attığı için artık saatlerce beklemenize gerek yok. Ayrıca işleri daha da hızlandırmak için saldırı efektlerini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz (ve açıkçası, bunu yaparak çok şey kaçırmazsınız). Tek bir savaş bir saatten fazla sürebildiğinde, bu küçük şeyler büyük bir fark yaratır.

Tam Efsane ayrıca çoğu savaşta yanınızda getirebileceğiniz karakter sayısını beşten altıya çıkarır. Bu, stratejinizi temelden değiştirmeyecek — altı dövüşçüyle beşle yapamayacağınız hiçbir şey yapamazsınız — ancak bu, biraz ekstra hasar veya azaltabileceğiniz başka bir destek karakteri sağlayarak dövüşlerinizi düzene sokabileceğiniz anlamına gelir partinizi iyileştirmek ve güçlendirmek için harcanan dönüşler.

Ve elbette, savaştaki başka bir karakter, bir zaferden sonra savaşçı olmayanlara verilen bonus EXP’nin az miktardaki bir yedek kulübesinde oturmak anlamına gelir. Tüm ekibinizi sıfırda tutmak istiyorsanız, her savaşa bir dövüşçü daha getirebilmek çok büyük bir yardımdır.

(PS4 ve Vita oyuncuları için iyi haber şu ki, bu ince ayarlar Labyrinth of Yomi DLC ile birlikte ücretsiz bir güncelleme şeklinde bu platformlara da gidiyor.)

Tüm bu ince ayarlar ve eklemeler, üzerine inşa edilecek kaya gibi sağlam bir oyun olmadan hiçbir şey olmazdı ve Tanrı Savaşları bunu maça alır. Geçen yıl PS4 sürümünü incelediğimde, bunu ‘taktiksel bir RPG’den isteyebileceğim her şey: derin, hareketli bir hikayenin altını çizmek için basit ama büyüleyici bir savaş sistemi’ olarak tanımladım. Bu her zamanki gibi doğrudur.

Tanrı Savaşları, Japonya’nın en eski hikayelerinden bazılarının modernize edilmiş bir yeniden tasavvurudur. 8. yüzyıla dayanan, Japon mitleri ve folklorunun en eski koleksiyonlarından biri olan Kojiki’ye dayanan kitap, savaşın küllerinden birleşik bir ulusun doğuşunun hikayesini anlatıyor. Amaterasu (teşekkürler, Ōkami!) Ve Susano’o gibi tanrıları veya Prenses Kaguya ve Issun gibi folklorik karakterleri duymuş olabilirsiniz. God Wars, tüm bu eski hikayeleri alıp bir araya getirerek dünyanın en zamansız hikayelerinden bazılarına yeni bir dokunuş sunuyor.

Bu tür şeylere ilgi duyanlar, Kaguya’nın bir oduncu tarafından bambu bir hapishaneden kurtarıldığı bir açılış sahnesi gibi, antik çağa yapılan küçük baş sallamaları takdir edecekler – bu sefer çocukluk arkadaşı, yaşlı bir adam yerine. Tanrı Savaşları hiçbir zaman klasik Japonya’nın mükemmel bir şekilde doğru bir kaydı olmayı amaçlamaz, ancak ondan aldığı hikayeler için kesinlikle orijinaldir.

Ancak Tanrı Savaşları’nın anlattığı hikayenin tadını çıkarmak için böyle bir tarihe yatırım yapmak gerekli değildir. Bir prensesin kayıp annesini aramasıyla başlayan şey, eski Japonya’nın savaşan eyaletlerine barış getirme arayışıyla sona erer. God Wars, özellikle 2D sanatında, ukiyo-e tahta baskıların, kağıt gibi bir doku üzerine yerleştirilmiş koyu çizgiler ve canlı renklerle modern bir yorumu gibi görünüyor.

Bu klasik taktik RPG oynanışı ve Japon mitolojisinin birleşimi, God Wars: Future Past’ı geçen yılın en unutulmaz oyunlarından biri haline getirdi. Şimdi, God Wars: The Complete Legend, hepsini ve daha fazlasını Switch’e getiriyor ve bunun kadar özel bir oyun oynamanın daha iyi bir yolunu düşünemiyorum.